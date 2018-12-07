渥太华洪門致公活动中心举办 慶聖誕迎新年聯歡記事



十二月一日星期六，渥太華洪門致公中心舉辦“庆聖诞迎新年”联欢活动。清晨太阳露出了灿烂的笑容，虽是寒冷季节，但带来了温暖，似有“冬阳送暖，春意浓浓”之感！早上九时洪門民治党大楼已是灯火明亮，参加联欢活动的同仁、会员都魚贯而来。会场大厅的右边墙上挂上“渥太华洪門民治党”的横额，左边墙上挂上“渥太华致公活动中心”的横额；横额下面有“庆聖诞迎新年联欢会”的九个苍劲有力的毛筆大字。两边墙上横额的红地金色大字、在灯光照耀下，金光闪闪、熠熠生辉！更显現会场欢庆喜悦的气氛。上午十時聯歡活動開始，由洪門致公活動中心的会员表演各自喜愛的歌舞節目：既有雙人表演舞蹈、也有獨唱；既有雙人組合的演唱、又有集体、充滿喜悅、開心的自編排舞……。节目内容丰富多彩，特别是致公活动中心的巾帼，以优雅的身姿，表现女性之美，提升了巾帼们的喜庆和幸福感。

联欢活动中，王辉主委、邓家昌社长等分别发言祝福。王辉主委首先恭祝各位来宾、同仁节日快乐，合家安康！也肯定了致公活动中心一年来的贡献，积极参与友好社团的互动活动等，希望全体会员继续努力，再创辉煌！邓家昌社长向各位来宾问候並致谢。还介绍了闗慧贞国会议员的有关“南京大屠杀纪念日”的立法提案，遭到个别自由党议员的阻碍，未能一致通过表示了遗憾。邓社长振臂号召，全体华人继续加强团结和合作，不忘初心，奋力前行。继续争取华人应得的社会权益和立法提案的通过。陈森会长发言赞扬了洪门民治党历来对台山同乡会的鼎力支持表示衷心感谢，希望今后继续发扬“一枝一叶总是情”的友好情怀，共同携手创立互信互助的机制交流平台，共襄盛举！



洪门民治党在谭桐焯叔父的引导下，向洪门五祖宗师上香敬拜，缅怀祖德，启迪后辈。丰盛的午餐在余丽婵大姐的带领下发到每位参会者的手中，大伙们边吃边欣赏表演节目，邓家昌社长不减当年勇，引吭高歌一曲，活动中心的舞蹈者闻歌伴舞，更把活动推向高潮，引起热烈的掌声和喝彩！联欢活动在“歌唱祖国”和“友谊之光”的歌声中落下圆满成功的帷幕！但来宾和各位同仁、会员还在回味着开心、快乐的时刻！

（作者：罗景）