【《中华导报》美食专栏—Festival Japan】



日式盖饭 (日语：丼物／どんぶりもの，其读音为Donburimono，又简称为Don)通常是指将大碗晶莹剔透的白米饭覆盖上各色美味菜肴搭配而成的美食。绝对给你带来视觉和味觉的双重诱惑。通常的Don有Gyu-don/牛肉盖饭、Katsu-don/炸鸡盖饭、Tem-don/天妇罗盖饭和Una-don/鳗鱼盖饭等等。日式盖饭在日本和北美都非常流行，最受欢迎的要数Gyu-Don/牛肉盖饭和 Una-Don/鳗鱼盖饭。只要是日本餐馆，都能见到这“两位”出现在菜单之中。

在Festival Japan餐厅，自然少不了牛肉盖饭和鳗鱼盖饭。其做法都是按照严格的操作。譬如牛肉盖饭是將牛肉切成薄片，洋蔥切絲，加入甜味的調料烧熟后，澆在熱乎乎的大碗米飯上。而鳗鱼盖饭则是将蒲烧（淋酱料后烧烤）的鳗鱼覆盖在碗装的米饭之上。一碗热气腾腾的日式盖饭便宜實惠、美味可口。加上附赠的味增汤。还在想什么呢？小付出，大幸福！

持此文章在Festival Japan餐厅用餐可获得10％的折扣。

地址：149 Kent St, Ottawa, ON K1P 5P3

定位电话：(613) 234-1224

网站：www.festivaljapan.ca

