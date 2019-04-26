南极，我要落地 (五) 文 / 吕华青

南极，南极，我要落地

登上南极，是我多年的梦想。我想站在那片与世隔绝的大地上，体验一下，置身人类社会之外的环境，究竟是什么感觉？

我在蓬塔阿雷纳斯，遥望世界的尽头。

南极是一片完全被浩瀚的大洋环绕的土地。去南极旅行，可以乘船从水上走。据说，从新西兰南面的因佛卡吉尔小镇出发，在新西兰南岛最南端的布拉夫登船，途径斯奈尔斯群岛及麦夸里岛，辗转漂洋过海，可以抵达南极。

目前，大约90%以上的游人，会选择从南美洲去南极。选择这条路线，是因为南美洲是距离南极洲最近的大陆。从阿根廷最南部的城市乌斯怀亚乘船，过德雷克海峡，然后游览南极半岛。

德雷克海峡位于南美最南端和南极的南设得兰群岛之间，紧邻智利和阿根廷两国，是南美洲和南极洲的分界线。海峡上空盛行西风，大洋的东西环流在这里汇合，一年365天8级以上风暴成为德雷克海峡的主宰，海峡内聚集着太平洋和大西洋的飓风狂浪。而且，海峡内任何季节都可能出现飘浮的冰山。这条终年狂风怒号的海峡，历史上曾让无数船只在此倾覆海底，“魔鬼西风带”令人望而生畏。即使无视这些危险性，仅凭两天两夜在风口浪尖上颠簸，也不是一般人所能承受的。

我选择乘坐飞机飞跃德雷克海峡，主要是避免晕船的困扰。

可是，南极探险之旅的飞行，往往淡漠了起飞的时间规定。它是随着天气的变换而变化的。飞行气象允许，即刻可以飞行；没有飞行窗口期，飞行计划随时都会取消。有时，即使在飞行途中也会返航。在夸克探险公司工作的华人赵女士说，每年南极的夏季，夸克公司会接待大约10个飞越德雷克海峡的团队，飞行的成功率为80%。也就是说，登陆不成功的团队，在蓬塔阿雷纳斯就取消了南极探险的行程。

这一夜，我无法入眠。现在面对的情况，事先不曾预料。

