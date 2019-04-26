【《中华导报》中医专栏——莫愚中医谈健康与养生】调理体质，是中医治疗癌症的大法 ——医学专家与你谈病痛与健康（六）之一

20年前就有美國的資料報告：癌症之比例已經以每年26%之速度在增加：在1994年裏有500萬人死於各種各類的癌症，而在1995年裏發現又有900萬的人得到新的癌症。換言之，一年之內將有差不多900萬人死於各種各類的癌症。到了今日，癌症已到了每3個人會有1個人死於癌症、得到癌症。美國一位著名的營養免疫學專家說，“我從事癌症的研究十年，但並沒有發現任何的化學藥品、化療、電療、真正的能夠治療癌症。因為化療是一種賭博，其成功率實在太低了，大部分化療的成功率只有1%－2%而已，而其最大的副作用在於這些化療的藥品認不清那一個細胞是癌細胞，哪一個是我們體內好的細胞，所以我放棄研究這些藥品，轉而研究我們的免疫系統中的一個細胞（Narural kill Cell）――自然殺手細胞（NK細胞），我告訴我的研究生說我稱它為“死亡之吻”。此自然殺手細胞根本不在乎此癌症是什麼癌細胞，反正只要是一個癌細胞，一旦被它碰到（Kiss到），此癌細胞會很快地破裂，它的一層膜馬上被分裂掉，癌細胞被消滅掉。”

在美國終於承認對癌症束手無策時，就有人批評“手術、化療、放療”治療癌症喻為醫學界奪命奪錢三招。

我們常聽到癌症患者有這樣的慨歎：治，是找死；不治，是等死。為什麼會談癌色變呢？因為目前現代醫學還沒有真正找到預防癌症的有效辦法，無法早期發現和有效治療，一經確診，即為晚期或轉移擴散，生存期短，病死率極高。所以人們把癌症比喻為“飛來橫禍”“洪水猛獸”。

得了癌症，是不是100%都會病死呢？調查研究結果表明，得了癌症而早死的，大多數是被嚇死或痛死。而精神豁達、意志堅強，不接受“三療”（手術治療、化學藥物治療、放射治療）的、又能積極調理體質的，反而能存活下來。

一位患有多種癌瘤的美國醫師，名叫約翰霍普金，他發佈癌症最新資訊說：“我患了白血病、非霍奇金淋巴瘤，現在我大腦裏又長了膠質細胞瘤，醫學上認為這種腫瘤是腦瘤中不可治癒的，但我還是放棄了手術、化療和放療。理由是：（1）所謂化療就是殺死體內那些繁衍迅速的癌細胞；但是，與此同時，它也扼殺了骨髓、胃腸道中迅速生長的健康細胞，並嚴重影響五臟機能。（2）放療（電療）在摧毀癌細胞的同時也對健康的細胞、組織和器官造成了灼傷、疤痕等不同程度的損害。（3）在化療和放療的初期，腫瘤在尺寸上是有縮小的趨勢的。然而，治療效果卻和治療時間不成正比。隨著化療、放療的次數的增加，腫瘤卻還在病人體內肆意妄為。（4）當體內因長期化療、放療積聚了過多有毒物質時，免疫系統的防禦能力就會大大下降甚至徹底崩潰。因此一點點小感染或者併發症就足以讓癌症病人搭上性命。（5）長期的化療和放療會使癌細胞對其產生免疫，這時候要想摧毀癌細胞也就難上加難了。（6）那手術治療呢？它極易引起癌細胞的轉移。所以放棄手術、化療（化學藥物治療）、放療（放射治療），轉而服中藥、服大劑量的維他命C，接受針灸、脊椎按摩療法、順勢療法。經過5個月的治療，淋巴系統和骨骼上的癌細胞已經消失殆盡。先前肺部的6個腫瘤，現在只剩下2個了，腦中的腫瘤也縮小很多。我現在還活著。”（待续）

莫愚中醫館：廣州中醫藥大學教授、廣東省名中醫

