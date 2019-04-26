【华人社区服务中心专栏】渥太華華人社區服務中心消息

遗产规划讲座

時間：4月27日週六，下午2：00-4：00

地點：渥太華華人社區服務中心400 Cooper Street，2000室（2樓）B教室

內容：如何起草一个有效的遗嘱；它应该具备哪些必要的条款；履行哪些法定的程序能够保护继承人的合法权利；如果没有遗嘱，安省法律如何处置他/她的遗产。

報名請電：613-235-4875 轉 113 或電郵：cindy.chan@occsc.org

更新楓葉卡須知（歡迎永久居民參加）

時間：5月6日週一，下午6：30-8：00

地點：Greenboro Library 363 Lorry Greenberg Drive

內容：講解如何更新，補辦遺失楓葉卡，需準備的文件，費用等事項。

報名請電：Cindy 613-235-4875 轉 113

或電郵：cindy.chan@occsc.org

糖尿病口服藥物治療 / 高血壓治療方案講座

為了幫助糖尿病患或其照顧者,渥太華華人社區服務中心(OCCSC)特別邀請本地執業藥劑師及註冊糖尿病教員,針對目前口服藥物及治療的新趨勢,優點及缺點逐一詳細介紹,讓大家更深入的瞭解糖尿病口服藥物治療的新趨勢及治療方法,以便與家庭醫生有更好的溝通。

糖尿病口服藥物治療講座

日期：2019年4月30日(週二)

時間：2:00pm-3:30pm

地點：400 Cooper Street, suite 2000

高血壓診斷及治療方案講座

日期：2019年5月13日(週一)

時間：2:00pm-3:30pm

地點：400 Cooper Street, suite 2000

主題包括：

1）什麼是正常血壓，什麼是高/低血壓？

2）怎樣正確的自量血壓？

3）什麼是好的生活方式可以降壓？

4）高血壓藥物治療方案。

主講人簡介：

楊沐霖，畢業于多倫多大學藥學院，執業藥劑師，註冊糖尿病教員。現在渥太華美信藥房擔任藥店經理，在解答病人用藥諮詢和建議合理用藥方面有豐富的經驗。

活動免費，座位有限，報名從速！

報名請洽：魏小姐 613-235-4875 ext. 147

maggie.wei@occsc.org

請攜帶您的加拿大身份的證件，如楓葉卡，移民紙，或公民證，學習或訪問簽證。

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