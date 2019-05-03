渥太华潮州会第十一届理事会 就职典礼暨新春联欢晚宴纪实

春回大地，满目锦绣。

2019年4月27日傍晚自五点起，络绎不绝的人们走进唐人街东方明珠酒楼。二楼的宴会厅已经布置一新。舞台上方大红会标十分醒目：“渥太华潮州会第十一届理事会就职典礼暨新春联欢晚宴”，点明了今晚的主题。舞台背景墙上，金龙飞翔、金凤迴舞；来宾们馈赠的礼品堆满长案，作开奖用；另一边DJ先生已经准备就绪，正在播放着流行音乐。台下二十八张铺着紫红台布的圆桌徐徐摆开，一派喜气洋洋！宴会厅门口，渥太华潮州会第十一届理事会成员，在会长陈民智先生率领下，笑迎各方来宾，一一引领入座。

七点正，一袭银白色礼服的主持人王小姐走上舞台，宣布渥太华潮州会第十一届理事会就职典礼暨新春联欢晚宴开始！首先请渥太华戏曲乐园的张敏女士，演唱京剧选段“红梅赞”作为开场曲。张敏女士红衣蓝裙、齐耳短发，嗓音清脆悦耳、字正腔圆、韵味十足！她把对红梅那坚韧、勇敢品格的歌颂，和对潮州人顽强、拼搏精神的赞美融合一起，赢得全场热烈的掌声！

渥太华潮州会第十届理事会会长庄国先生讲话。他回顾了渥太华潮州会成立二十一年的历程，充满了艰辛和奉献，收获了赞誉和辉煌！他语重心长地提出对第十一届理事会的希望：秉承潮州会的宗旨，“敦睦乡谊、弘扬文化、推广商贸、繁荣社会”！

渥太华潮州会第十一届会长（潮州会创会会长）陈民智先生讲话。他衷心感谢今晚的贵宾：中华人民共和国驻加使馆衡孝军公参、总领事侯劲参赞、一等秘书王明清先生；柬埔寨驻联合国大使SOVANNKE先生，以及美国纽约市潮州会、美国费城潮州会、加拿大的蒙特利尔潮州会、多伦多潮州会、魁北克潮州会的代表们；各华人社团的代表、各新闻媒体、社会友好、全体父老乡亲的光临和支持！他代表新上任的第十一届理事会全体成员，表达了对本届工作的坚定决心和信心！他们将不负众望，继承、开拓，更好地为全体会员服务，更好地为加中两国的繁荣与友谊竭尽全力！

中华人民共和国驻加使馆衡孝军公参致辞。他热情地向渥太华潮州会第十一届理事会、向陈民智会长致以衷心的祝贺！衡公参向大家介绍了在过去的一年中，中国经济增长保持在6.6%的合理区间，GDP达到13.3万亿美元，对世界经济增长贡献率接近三分之一。中国始终坚持：绿水青山就是金山银山，神州大地天更蓝、水更清。我们以人民对美好生活的向往为奋斗目标，老百姓的日子越来越红火！衡公参说，过去的一年里，中加关系既取得积极成果，也遭遇挫折。在新的一年中，我们希望同加方加强沟通、排除障碍，努力推动中加双边关系回到正确的发展轨道上！

柬埔寨驻联合国大使SOVANNKE先生致辞。他祝贺渥太华潮州会十一届理事会就职！祝贺陈民智会长就任！他向大家介绍了柬埔寨近年来的蓬勃发展，他高度赞扬柬中友谊源远流长、日益牢固！他祝愿渥太华潮州会将更加辉煌！

主持人宣布用餐开始！一道道美味佳肴呈上：烧鸡香酥、蒸鱼味浓、虾球Q弹、叉烧鲜美、牛肉嫰滑、时蔬爽口……。人们在大快朵颐的同时，欣赏着精彩的文艺节目。渥太华戏曲乐园的杨巍女士亭亭玉立，高歌一曲“多情的土地”，她那高亢嘹亮的歌声，把对祖国大地的无限深情充分演绎，也表达了海外侨胞的赤子之心，引起全场的共鸣！

由尹健女士领衔的丽都旗袍舞队，表演的舞蹈“黄玫瑰”，时尚精致。五位舞者身着蔚蓝的蕾丝纱裙，朵朵黄玫瑰点缀发际、手腕。那飘逸清丽的舞姿，赞美对爱情的执着追求。她们表演的旗袍秀“天女散花”，更充满中华风情。在黄梅戏曲的伴奏声中，八位女子身穿各色雅致旗袍，手持玫红鹅毛扇，款款走来。她们轻移莲步，或举扇遮面、或转身回眸，十分妩媚迷人！这支旗袍舞队活跃在国会山广场、中华会馆庙会、舞林大会、郁金香节中国日、华人社团庆典、老人院慰问……，甚获观众的喜爱！

渥太华颇具盛名的声威曲艺团团长黄春和先生献上粤剧选段。他一人分饰生、旦两角。唱男声宽厚响亮、声情并茂；唱花旦又是婉转细腻、俏丽活泼，令人惊叹！

此时，每桌上宾客交谈甚欢，频频举杯互致祝福！浓浓的友情、乡情在大厅四周洋溢！抽奖活动在卡拉OK的歌声里穿插进行。由中国大使馆等贵宾们亲自为大家抽奖。随着一个个幸运数字的报出，中奖者兴奋地上台领奖，全场以掌声向他们表示祝贺，并分享他们的幸运。

渥太华潮州会副会长周崇保先生登台致答谢辞。他衷心感谢所有贵宾！衷心感谢各社会友好！衷心感谢全体父老乡亲！感谢大家的鼎力支持！

在美妙的音乐声中，人们纷纷走下舞池，跳起柔美的柬埔寨、越南、泰国的舞蹈、热辣的拉丁舞、欢快的迪斯科……

歌连连、舞蹁跹。在这热烈的气氛里，渥太华潮州会第十一届理事会就职典礼暨新春联欢晚宴落下帷幕。

人们步出东方明珠酒楼，抬头远望，深蓝的夜空中，星光灿烂！（文/姚争）