华人社区服务中心专栏

更新楓葉卡須知（歡迎永久居民參加）

時間：5月6日週一，下午6：30-8：00

地點：Greenboro Library 363 Lorry Greenberg Drive

內容：講解如何更新，補辦遺失楓葉卡，需準備的文件，費用等事項。

報名請電：Cindy 613-235-4875 轉 113 或電郵：cindy.chan@occsc.org



高血壓診斷及治療方案講座

渥太华华人社区服务中心（OCCSC）服务新移民及社区大众已经四十四年，致力于移民安顿及社区服务。为了帮助移民及社区大众对高血压诊断、治疗方案及预防方式有更深刻的了解，特别邀请本地执业药剂师解说，并提供自由问答的机会和时间。

日期：2019年5月13日(週一)

時間：下午2：00-3：30

地點：400 Cooper Street, suite 2000

主題包括：

1）什麼是正常血壓，什麼是高/低血壓？

2）怎樣正確的自量血壓？

3）什麼是好的生活方式可以降壓？

4）高血壓藥物治療方案。

主講人簡介：

楊沐霖，畢業于多倫多大學藥學院，執業藥劑師，註冊糖尿病教員。現在渥太華美信藥房擔任藥店經理，在解答病人用藥諮詢和建議合理用藥方面有豐富的經驗。

活動免費，座位有限，報名從速!

報名請洽：魏小姐 613-235-4875 ext. 147

maggie.wei@occsc.org

請攜帶您的加拿大身份的證件，如楓葉卡、移民紙或公民證、學習或訪問簽證。

2019年華人家庭照顧者服務專案系列教育講座開始報名

從2018年八月起，渥太華華人社區服務中心的華人家庭照顧者服務專案共舉辦了四期12場系列教育講座，分別針對需要照顧患有癌症病人的家庭照顧者們，以及需要長期照顧家人（朋友）身患糖尿病、帕金森、阿爾茲海默、慢性疾病或極度衰老的家庭照顧者們。

98%的家庭照顧者對講座整體內容和安排非常滿意；80%的家庭照顧者認為講座內容對他們的生活非常有用，85%認為此類講座是非常符合需要的。在問及家庭照顧者們對之後的講座有什麼建議和指導時，他們都紛紛希望華人社區服務中心可以更多地舉辦此類講座。

好消息是，2019年度的華人家庭照顧者系列教育講座即將開始了。本年度的第一期講座重點關注照顧患有認知障礙症病人的家庭照顧者們。我們特邀來自安大略省認知障礙症協會的專家，為大家提供專業知識指導和實用生活小貼士。講座內容將包括對於疾病的科學認識、如何與患者更好地交流、相關的社區資源等。

講座時間是6月10號和17號，星期一上午10-12點和下午1-3點，中午有簡餐提供。地點在400 Cooper St的渥太華華人社區服務中心。同樣的講座將於九月份在Barrhaven和Kanata舉辦，請住在這兩個區域的家庭照顧者們到時關注我們的報名通知。

請對講座有興趣的家庭照顧者們及時報名參加，共15個名額，請撥打電話(613)235-4875分機111預約留位，也可郵件至wendy.tang@occsc.org或yangjie.jin@occsc.org進行報名。

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