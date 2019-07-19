华人社区服务中心社区消息

新闻简讯——段思宁 OCCSC特邀记者

渥太华7月13日，国会议员Chandra Arya先生在渥太华国会山举办了“2019加拿大国会山加中文化节”庆祝活动，OCCSC行政总监耿静惠女士应邀出席了该盛会。

作为加拿大国庆节的庆祝活动之一，“2019加拿大国会山加中文化节”吸引了首都地区众多文艺团体参加，并有蒙特利尔、温哥华和北京的艺术团体及个人远道而来，为到场的观众献上了丰富多彩的文化盛宴。

国会议员Chandra Arya先生及嘉宾饶有兴致地观赏了包括京剧、越剧、傣族舞、艺术体操、旗袍舞以及合唱等形式的文艺演出。他在接受OCCSC记者采访时表示，“加中文化节对于彰显加拿大多元文化的包容性非常重要。”他非常高兴可以用自己国会议员的身份在国会山招待中国的朋友，庆祝中国文化。“华人社区在渥太华拥有很棒的口碑，他们中的很多人都是社会的精英，从事着专业的工作。我本人住在Barrhaven的社区，我的邻居中就有很多从事技术性工作的华人。在Barrhaven社区还开办有很多汉语学校、兴趣班等，华人对子女教育的重视也令人肃然起敬。”当记者问到他对新移民群体融入主流社会有何建议时，Arya真诚地说：“我鼓励每一位新移民多参与社区的活动，不仅是本族裔的活动，更要积极参加其他社交圈的活动，扩大人脉和交际圈。”“我也是一名新移民，15年前来到加拿大时，我的手机里没有一个本地朋友，一切从零开始。但是现在，我的未来在此，我的子孙也会在这里。我热爱印度的文化和传统，但同时，我也尊重并拥抱加拿大的多元文化。”