【加拿大肝脏基金会专栏】有关“小心肝”的对与错

肝臟是我們的“心肝寶貝”，但是對於這一“寶貝”性情喜歡，大多數人知之甚少。今天可以考考你自己對肝臟的認識：以下有關肝臟疾病的六個觀點，是對還是錯呢？

觀點一：只有過量飲酒或不當服藥，才會令人患上肝病。

錯。你可能出生時已有肝病，由病毒感染肝病，因你的飲食而發展出肝病，因接觸各種毒素或由於不明原因而患上肝病。酒精與藥物只是百多種的肝病其中幾種的成因之一。在加拿大，最常見的非酒精性脂肪性肝病影響著超過七百多萬的加拿大人，主要與超重及肥胖有關。

觀點二：即使是小孩子也可能患上肝臟疾病。

對。加拿大的兒科肝臟專家診治成千上萬的患有各種形式的肝病的兒童與青少年。兒童肝臟疾病的主要成因包括遺傳（例如威爾遜氏病，抗胰蛋白酶缺乏癥，酪氨酸血癥）、病毒（例如甲型、乙型、丙型肝炎），以及膽汁從肝臟流出的受阻（例如膽道閉鎖）。

觀點三：如果有肝臟疾病，我自己會留意到或者察覺到患病。

錯。您可能患有肝臟疾病卻全然不知，因為肝病的癥狀可能很模糊，很容易與其他健康問題混淆。在很多情況下，一個人可能沒有任何癥狀，但肝臟已經嚴重受損。如果您出現癥狀，可能包括疲勞、惡心、尿色深或眼白呈黃色（黃疸）等。

觀點四：即使不喝酒，也能有肝硬化。

對。肝硬化是肝臟組織結疤，可能發生於何形式的肝臟疾病的晚期階段，包括酒精性肝病。以下慢性肝臟疾病均可能導致肝硬化：

• 慢性病毒感染包括乙型與丙型肝炎

• 代謝性疾病如α-1抗胰蛋白酶缺乏癥與半乳糖血癥

• 遺傳性疾病，如威爾森氏病和血色素沉着癥

• 原發性膽汁性膽管炎（PBC）和原發性硬化性膽管炎（PSC）等

• 因對處方藥物的嚴重反應，或長時間暴露於環境毒素中而導致的中毒性肝炎

• 心臟病如充血性心力衰竭

• 慢性酒精中毒

觀點五：定期的“肝臟清洗”可保持肝臟健康無恙。

錯。市面上有許多“清潔消化系統”的產品“承諾”給你一個更新、更健康的身體，但事實是，肝臟不需要被清洗——它的本職工作是清潔身體。打一個比方，肥皂也是不需要被清洗的！

觀點六：如果我做定期體檢，醫生會告知我有否患發肝病。

錯。常規的肝臟檢查不是年度體檢的一部分，所以家庭醫生通常不會進行肝臟檢測，除非他們懷疑你的肝臟出現了問題。而肝病只有進展到嚴重階段時才會出現明顯的體征或癥狀。所以每個人都要了解肝臟疾病的危險因素和癥狀，然後才可以在體檢時，根據這些信息，與您的醫生討論您的肝臟健康狀況。