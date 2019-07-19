OTTAWA天天中文学校作文选登

天天中文学校的学生与中国山东烟台市芝罘惠安小学四年级的学生组成了笔友，互相切磋中文和英文。以下是王逸鸥（加拿大）与鲍卓一（中国）的通信。

鲍卓一同学：

你好！

先介绍一下我自己。我的爸爸妈妈希望我能像海鸥一样自由飞翔，所以给我起名王逸鸥。今年，我十一岁了，住在加拿大渥太华，上六年级。在学校里，我们学英语，法语，数学，科学，音乐和体育，而我最喜欢的课是数学。

我喜欢看书，现在我正在读一本书，《Elephant Secret》，讲的是一个保护区里，生了一只猛犸象宝宝的故事，很有趣。你喜欢什么书呢？

我今年才学会游泳，我会钻到水底，做奇怪的动作，还喜欢从池边跳进水里，我特别喜欢在水里的感觉好像失重状态。你为什么喜欢游泳呢？

我也喜欢在IPAD上打游戏，比如Pokemon Quest。

我对烟台不了解，只知道有好吃的苹果，能和我说一说你们那里的趣事吗，我很期待。

今天，就写到这里了，再见！

王逸鸥

2018年11月4日

王逸鸥同学：

你好！

来信收到，很高兴认识你！我今年十岁了，比你小一岁，应该称呼你姐姐还是哥哥呢？我是妹妹哦～我今年上四年级了，在班里担任语文助理和学校护导长职务（维持校园纪律的一个职务），不知道你们学校是否也有这些职务呢？我们这边学习的学科有语文、数学、英语、体育、音乐、计算机等课程，在这里要特别给你介绍下我们的数学老师，她是一位非常尽职的老师，因为有好多副课（体育、音乐等）都会被她抢来上数学课～我在山东烟台生活，位于中国版图的东面，隔海相望的是韩国，我们这里不但盛产苹果，还有各种海鲜，大樱桃，黄金等，如果你有什么需要特别了解的请告诉我，我一一介绍。很高兴认识你这位朋友，期待我们的友谊地久天长！期待来信！

鲍卓一

2018年11月5日

鲍卓一同学：

你好！

很高兴收到了你的回信。你原来是女生啊，我以为……你是个男生。

我的班里现在没有你说的那些职务，但是在我五年级的时候，老师把班级里的工作分成：Messenger，Green team（垃圾分类），Plant feeder（浇花），Clean up group（打扫卫生）等很多岗位，每一个同学都有任务，我就是Messenger，帮老师接校内电话，或者替老师送东西到学校其它地方，岗位每个学期可以调换。

这个礼拜天11月11日，是一个纪念战争中牺牲的老兵的日子，我要去国家艺术中心唱歌，很多人会在那里看表演，我有点紧张，幸好我不是一个人上台的。

我最喜欢的游戏是Pokemon Quest，我快要把我的Dragonair进化成Dragonite了。我大概还需要10级吧，你最喜欢玩什么游戏？

加拿大的特产有枫糖，三文鱼等，我看过做枫糖的过程，也很喜欢吃，枫糖看起来像琥珀一样。

好了，今天就说到这里了下次见。

王逸鸥

2018年11月10日

逸鸥哥哥：

你好！

我最近有些忙，刚刚结束期中考试，之前复习比较紧张没有及时回复，请见谅！跟你分享一下我的成绩吧，语文96，全班最高分哦，数学99，班级第二名，期中考试没有英语，但是之前阶段考试我是满分。我没有特别喜欢的游戏，但是我每天都需要练钢琴，今年考试过了六级，在备战明年考八级。这个周末我们班级组织去烟台山听一个老爷爷讲烟台的历史，下次再跟你分享。我们的祖国地大物博，风景优美，有长江，黄河，珠穆朗玛峰，五岳泰山等，如果你想了解，我下次跟你仔细介绍。我喜欢吃甜食，你说的枫糖好像很好吃的样子。那今天就聊到这里吧，下次再聊。

鲍卓一

2018年11月15日

鲍卓一：

你好！

很抱歉，这么晚才回信，圣诞节快到了，有许多的考试和活动。

我最近在为一个演讲比赛做准备，昨天刚刚结束。我好像没有告诉你，我有一只狗，我的演讲就是关于她。她的名字叫辰月。你看过动画片《侠岚》吗，这是我最喜欢的中国动画片，“辰月”就是里面的一个角色。我的狗是一只罗威纳和哈士奇的串儿，今年一岁半了，她有超快的速度，难以置信的破坏力（她很喜欢咬东西，鞋子、饭盒、玩具，everything，只要她想，就能咬坏）和0级战斗力（脾气好，超喜欢人）。她是一只非常好（四声）吃的狗，只要看见你在吃东西，哪怕是在喝水，她都会目不转睛地看着你。如果你是坐着的，她会把前爪或头放在你的腿上，可怜巴巴的，让你无法拒绝。这个世界上，她只有两样东西她不喜欢吃，你猜一猜是哪两样？辰月也很聪明，她听得懂很多命令：坐、躺下、抱抱，打个滚，握手，还是中英双语呢！她还听得懂“小松鼠”“出去”“走”等等。只要听到我们说“小松鼠”，不管在做什么，她都会冲向院子，去找小松鼠。她还会藏食物，如果我们给她食物的时候，还不饿，她就会找个地方把吃的藏起来，比如说，在院子里挖个洞，埋起来，或者在家里的沙发里，还知道用报纸把吃的盖起来。她还会唱歌呢，只要我吹萨克斯，她就会在一边像狼一样嚎叫，本想发给视频给你看，可太大了，没法放在附件里，我再想一想办法！你家有宠物吗？

你的分数好高啊，you deserve an award！我的成绩还不错，分数也是90以上。

哦，告诉你，我最近还加入了我们学校的排球队,去别的学校打比赛，我们赢了七场，输了三场，比我们上一届好很多。

我学的是吹萨克斯，没有那些级数，你能高诉我钢琴8级是多厉害吗？

今天我就说到这里了，下次见。

王逸鸥

2018年12月2日