平均年薪9万+，人才缺口100万！究竟是什么…
数据科学作为未来人才急缺大趋势的行业
将产生巨大的人才缺口
渥太华是加拿大政治中心，各大政府调查和监管部门，每年都有大量大型公司对于专业人才的需求，尤其是对于当今炙手可热的数据分析人才求贤若渴，但是会的人凤毛麟角；
本期SAS课程惊喜送豪礼
30小时证书课程免费上
维多利亚教育集团邀请北美首批华人SAS使用者Janet Sun，拥有近17年北美数据分析经验，自2000年起一直供职于北美银行、保险、各大金融机构的资深SAS 、BI 数据分析领域的领路人Janet Sun老师，帮助更多的华人朋友找到数据分析师的高薪工作，帮助零基础的朋友快速转行，尽快切入到这个高薪的领域里来。
学会SAS，从此告别体力工，一步迈入高大上！
金牌导师
Janet Sun
- Waterloo大学信息系统硕士学位，北美首批华人SAS 使用者。近19年北美数据分析经验和逾14年的维多利亚数据分析培训教学经验。资深数据分析专家和最受学员钦佩和拥戴的No.1 SAS名师。
- 自2000年起一直供职于北美银行、保险、各大金融机构的各个分析方向和领域-Credit, Risk, Product, Operation, Marketing，R&D。
- 多年担任SAS Lead和公司内部专业技术培训讲师, 并且从事简历筛选和面试考题设计的SAS技术面试官。深切而准确地了解和掌握数据分析工作的具体要求和动向。
- 自2006年起在维多利亚逾10年的SAS授课经验，亲自打造了维多利亚黄金品牌BI 精品培训系列。
- 知识渊博技术精湛，教学方法娴熟，思路条理清晰，讲解精炼透彻，经验性总结性提炼性全面兼顾深入而且细致耐心。
- 始终坚持不辜负任何一位学员的原则，深得学员的喜欢和爱戴，常常被学员赞誉为SAS女神。是一位不可多得的德艺双馨的Knowledgeable 和 Deliverable兼备的权威老师。
- 逾十年的在维多利亚教学的辛苦付出和毫无遗余的奉献赢得了桃李满天下和沉甸甸的丰收时节，同时更积累沉淀了丰厚的教学经验和对学员就业极具帮助的广泛的人脉资源。
- 培养出近千名学员就业于金融，保险，医药，医院，通信，零售，政府等各个方向的高薪稳定的SAS BI数据分析工作。更有很大一部分学员借助坚实的SAS技术已经升迁至中高级管理层，但是仍然不忘心怀感恩，经常为后面的学员提供内部推荐的机会， 孙老师为此尤感欣慰。
SAS系列课程三大亮点
实用性强
SAS是生态系统，它与其他的计算机语言不同，它不是语言，是一个完善的功能系统，它的触角不断延伸，已经深深镶嵌在各大公司的每一个环节。
SAS知识繁杂庞大，像一片汪洋大海，如果什么都学，既浪费时间又什么都不会，大海捞针是徒劳无功的。
拥有多年工作和教学经验的孙老师深知SAS工作中究竟要用到哪一部分，她会把这一部分掘地三尺，保证学生把知识点学懂学透。
所有核心技能都在这宝贵的一滴水中，只要掌握它，就可以在工作中运用自如。
许多学成找到工作，尝到甜头的学员都回来说，一定要跟着孙老师的步伐，她教什么，就学什么，足够用了。学生们普遍评价孙老师的教学，上手容易，学完就可以使用，与实际工作衔接紧密。
孙老师说，“教和学是相互的，既要考虑学生的基础，让学生学得明白；又要考虑当前就业市场所需所求，保证所传授知识既是最新的，又是最实用的。既要学得巧，又要学得好。”
孙老师对每一期学员在授课之前都会先做摸底调查，对不同水平的学员，教授的方法和侧重点各不相同。
对于不是计算机相关专业的学员，孙老师会耐心仔细，从因到果，从里到外慢慢传授。
教得透
SAS看起来简单易学，考证也容易，网上做几套练习题，就可以轻松过关，好像根本不需要跟老师学习。
实际上你看到的只是冰山浮出水面的一小部分。海底正在进行一场海啸，海面却风平浪静。
往往表面上看起来越是简单的东西，底下却暗藏着巨大的玄机，这些深藏于地下的知识没有搞懂，很难把SAS这份工作做好。
教学真是一份良心活。
老师教多少，学生就能学到多少，老师教水面下2层，还是教水面下5层，学生学到的东西完全不一样。
孙老师授课，不仅仅把表面书本的知识教好，更注重传授更有深度、广度书本上没有的知识点，让学生们知其然，也知其所以然。
日后无论走到哪里，都敢拍着胸脯说，不管公司要什么，都可以用SAS做得出来，这才是考验真功夫的时候，行家一出手，就知有没有，高下立见！
一个都不能辜负
孙老师说；“做人要有人品，做老师要有师品和师德，我不会辜负每一个相信我的学员， 我的每一堂都不留遗憾。”
拥有十几年教学经验的孙老师教法娴熟，在每一个知识点的传授方式上，都知道如何讲，学生可以接受，才能学会。
把复杂的知识点用通俗易懂的方式教给学生。对于学习环节中， 学生会面临的每一个难点都了如指掌，知道如何帮助学生们又快又稳的各个击破。
所有学员不管在什么情况下需要任何帮助，孙老师都会全力以赴的帮助学生。
从学以致用到胜任工作，在到求职面试，教学一条龙的服务，在各个环节，都不遗余力给学生最有效的帮助。
许多曾经上过了孙老师的课，目前在各大公司工作的学员都会反过来向孙老师要学生，因为他们最了解孙老师教出来的学生比其他学校培训出来的学生水平高、基础扎实，孙老师源源不断的向SAS就业市场一批批送走了许多优秀的学员。
孙老师在多年前就开始参与SAS面试出题并担当考官，所以对SAS面试时应该掌握什么技能，了如指掌。也在学习中，将这些需要过关斩将的花招一并教给学生。
孙老师的SAS一条龙7个培训班，从点到线，从线到面，从基础到证书，从SAS到Business, 再到SAS简历面试班，全套教学。
想要学好SAS，一定要既懂SAS，又懂Business，一个公司中最宝贵的人才是既懂SAS，又懂Business的那些人。
前面Base和Advance 2个证书班，教学员写Coding，后面3个项目实战班（金融、通信、医药）教学员如何把前面证书版学会的Code应用到日常的工作中去。
学习SAS最终目标还是要解决Business问题。
之后还配套教学BI班和SAS简历面试班。
谁适合 SAS 系列课程？
您将是下一个！
【MICHELLE】
MICHELLE今年3月开始跟SUN老师学习SAS
本周顺利获得年薪8万银行数据分析职位
【SANDRA —— 毕业新生】
蒙特利尔大学经济专业毕业新生SANDRA
在孙老师帮助下5个月获得
加拿大最大通讯公司年薪7万的数据分析工作
【CAROL —— 家庭主妇】
CAROL结婚生子后一直做家庭主妇，如今孩子大了，
她去年11月开始参加SAS培训，
在过去两周内连续获得4家雇主面试，全部拿到OFFER，
最终选择了大型科技公司的数据分析工作，年薪8.7万
【GEORGE —— 毕业两年】
多大金融专业的GEORGE，毕业后2年内一直没有找到最心仪的工作，
在4个多月跟随SUN老师学习SAS后，
在本周获得加拿大五大银行之一的客户数据分析工作，年薪8.2万。
【STEVEN —— 老移民无经验】
年近50的老移民STEVEN，国内机械专业，移民后一直从事蓝领工作，
在听了SUN老师讲座后决心学习SAS，
上周获得本地通讯公司数据分析职位面试，在老师悉心帮助下，
顺利获得高薪商业分析师的职位，年薪7.8万
【LAURA —— 毕业新生】
滑铁卢大学统计系毕业新生LAURA，
去年刚毕业就参加SUN老师SAS就业培训，
先是今年4月获得本地银行5个月时薪$45的SAS Contract工作，
昨天她获得了本地西人零售巨头的
DATA MONDELING SPECIALIST工作OFFER，年薪上9万。
【RUTH —— 跨行业】
RUTH之前在本地服装零售公司工作，经过5个月SAS培训后，
获得本地银行高新数据分析工作，年薪7万。
【Mary —— 跨行业】
Mary之前在本地从事销售工作，没有基本工资只靠提成让她觉得又无力又没有安全感，
听了SUN老师讲座后，
下决心参加了SUN老师全套SAS培训后，
6个多月就获得加拿大最大保险公司7万7的数据分析工作。
适合众多专业背景，职位多，
SAS就业一路领跑！
选择比努力更重要！
选择SAS令我们的就业一步到位！
您还在等什么？