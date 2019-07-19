平均年薪9万+，人才缺口100万！究竟是什么…

教得透



SAS看起来简单易学，考证也容易，网上做几套练习题，就可以轻松过关，好像根本不需要跟老师学习。

实际上你看到的只是冰山浮出水面的一小部分。海底正在进行一场海啸，海面却风平浪静。

往往表面上看起来越是简单的东西，底下却暗藏着巨大的玄机，这些深藏于地下的知识没有搞懂，很难把SAS这份工作做好。

教学真是一份良心活。

老师教多少，学生就能学到多少，老师教水面下2层，还是教水面下5层，学生学到的东西完全不一样。

孙老师授课，不仅仅把表面书本的知识教好，更注重传授更有深度、广度书本上没有的知识点，让学生们知其然，也知其所以然。

日后无论走到哪里，都敢拍着胸脯说，不管公司要什么，都可以用SAS做得出来，这才是考验真功夫的时候，行家一出手，就知有没有，高下立见！

一个都不能辜负

孙老师说；“做人要有人品，做老师要有师品和师德，我不会辜负每一个相信我的学员， 我的每一堂都不留遗憾。”

拥有十几年教学经验的孙老师教法娴熟，在每一个知识点的传授方式上，都知道如何讲，学生可以接受，才能学会。

把复杂的知识点用通俗易懂的方式教给学生。对于学习环节中， 学生会面临的每一个难点都了如指掌，知道如何帮助学生们又快又稳的各个击破。

所有学员不管在什么情况下需要任何帮助，孙老师都会全力以赴的帮助学生。

从学以致用到胜任工作，在到求职面试，教学一条龙的服务，在各个环节，都不遗余力给学生最有效的帮助。

许多曾经上过了孙老师的课，目前在各大公司工作的学员都会反过来向孙老师要学生，因为他们最了解孙老师教出来的学生比其他学校培训出来的学生水平高、基础扎实，孙老师源源不断的向SAS就业市场一批批送走了许多优秀的学员。

孙老师在多年前就开始参与SAS面试出题并担当考官，所以对SAS面试时应该掌握什么技能，了如指掌。也在学习中，将这些需要过关斩将的花招一并教给学生。

孙老师的SAS一条龙7个培训班，从点到线，从线到面，从基础到证书，从SAS到Business, 再到SAS简历面试班，全套教学。

想要学好SAS，一定要既懂SAS，又懂Business，一个公司中最宝贵的人才是既懂SAS，又懂Business的那些人。

前面Base和Advance 2个证书班，教学员写Coding，后面3个项目实战班（金融、通信、医药）教学员如何把前面证书版学会的Code应用到日常的工作中去。

学习SAS最终目标还是要解决Business问题。

之后还配套教学BI班和SAS简历面试班。

谁适合 SAS 系列课程？