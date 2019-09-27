[加拿大肝脏基金会专栏] 抗肝病小英雄埃米特

加拿大育空區四歲的埃米特是一個活潑的孩子，他喜歡笑，喜歡拿着手機看動畫片。看着這張可愛的笑臉，你可能想不到他曾一度處於生命垂危的邊緣。

埃米特出生一個多月後被診斷出患有罕見的先天性肝癌，在溫哥華病童醫院開始接受治療；小小的他還未到五個月大，就已經經歷了數次化療。但他的肝病仍然惡化迅速，唯一的生機是進行肝臟移植。爸爸媽媽都願意給出自己的一部分肝臟給他。經過多項測試，埃米特的爸爸被選為配型肝臟供體。2015年5月，在艾德蒙頓病童醫院，爸爸的一小塊肝臟被移植到了六個月大的埃米特的體內。手術後埃米特的爸爸很快康復，但埃米特的康復之路卻起伏波折。

“手術後頭幾個星期對埃米特來說很艱難，他一直生病，”埃米特的媽媽夏洛特說：“令我們稍感欣慰的是，他總是笑呵呵的，很快樂；他喜歡所有的醫生護士，而每一個人也都喜歡他。”

在艾德蒙頓醫院治療期間，當地的媒體報道了埃米特的故事，他一時間成了許多觀眾讀者的關註抗病小英雄。為他病情擔憂之外，不少人通過捐款表示對他及家人的支持。

“陌生人的支持和家人的支持幫助我們挺過難關。如果你需要幫助，總有人願意伸出援手。”夏洛特說：“像所有肝臟移植生存者一樣，他需要一直服用抗排斥藥，但他終於可以像普通的小孩一樣長大了。”

2019年的9月，這位自小與病魔抗爭的“肝病小英雄”像所有典型的的小孩一樣，開始了全新的生活：上幼兒園了！

“埃米特一直向往着這一天的到來！”夏洛特說，“從入園至今，他表現得非常棒！”

肝病與兒童

每四位加拿大人，就有一位可能受肝病的影響，包括從新生兒至年長者的每一個人。加拿大每年進行約四百例肝臟移植手術，其中嬰幼兒肝臟移植約占十分之一，即是說，每年有四十多個像埃米特一樣柔弱的孩子要經歷肝臟移植這一艱難痛苦的過程。兒童肝病的原因，可能是先天性或者代謝性疾病、肝道閉鎖或病毒感染。肝臟移植可以挽救某些病童的生命，但并不是所有兒童肝病的最終治愈方法。我們有賴於醫學研究去揭曉更多肝病的答案，以便有一天，可以通過更有效的方法預防和治療肝病。

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