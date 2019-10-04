中加合作原创舞剧“寻”10月20日将在渥太华上演

你可曾听说过这样的故事！一个女孩的命运将相隔万里之遥的中加两个家庭紧密相连。不幸？亦或是幸？因爱和亲情而重新定义。二十载岁月流转，时光荏苒，两个家庭的悲欢离合，一个唯美动人、感人至深，这是一个令人心灵震撼的故事，也是中加合作原创舞剧《寻》所讲述的故事。舞剧“寻”由中加两国的艺术家们联合创作和演绎，该剧即将于2019年10月20日下午2:30在加拿大历史博物馆剧场温情上演。

悲悲切切，江南画家丢失爱女；寻寻觅觅，天涯海角难寻骨肉；风风雨雨，江南女儿枫国成材；欢欢喜喜，中加友谊再添佳话！无锡市歌舞剧院（江苏民族舞剧院）与加拿大著名导演Peter Quanz再度合作，《寻》是继2016年国际版《丹顶鹤》之后，无锡市歌舞剧院集多年的艺术积累与沉淀，又一次中西文化艺术融合的成功探索。

导演Peter曾获克利福德•李奖、加拿大青年编舞者奖，并接受加拿大艺术理事会、Chalmers表演艺术基金和Henny Jurriens编舞奖学金的支持。他热爱中国文化，尤其钟情江南无锡的小桥流水，在排练间隙常常看到他凝视着窗外一隅“薛家花园”的亭台楼榭，激发他对中国古典文化的想像与理解。

舞剧《寻》其中的两位主演由加拿大著名舞蹈演员Julia Jones-Whitehead和Peter-Nicholas Taylor担纲。女一号、男一号由无锡市歌舞剧院青年演员张依伊、白宇豪饰演。舞剧《寻》追求国际化的表述语言，区别于其它舞剧的“浓墨重彩”，这部舞剧力求走国际范儿，显得格外简洁、大方，服饰清新别致、舞蹈简单而具张力、背景清晰且多变，处处透着“大牌”的范儿。南长街、清名桥，以及江南雨；古城堡、肖像画以及红枫叶……舞台上，浓郁的无锡景致与加国风情扑面而来，观众们既能感受到江南本土文化，又能体验到异国民俗风情。舞剧在创作上秉承精品理念的同时风格独特：在创作理念、艺术结构、呈现方式、人员组成等方面，力求与国际接轨——展示文艺原创力、弘扬地域文化的同时，探求艺术与市场的最佳结合。

今年是中华人民共和国成立70周年，同时又是中加建交49周年，中加合作原创舞剧“寻”将于10月8日开启“庆祝中华人民共和国成立70周年暨中加建交49周年”北美8城市巡演。

渥太华演出信息如下：

演出时间：2019年10月20日2:30PM

演出剧场：加拿大历史博物馆剧场

The Canadian Museum of History

演出地址：100 Laurier Street Gatineau, Quebec K1A 0M8

支持单位：中国侨联，中华人民共和国驻加拿大大使馆

创作演出：无锡市歌舞剧院（江苏省民族舞剧院）

承办单位：加中文化艺术协会，渥太华华星艺术团

协办单位：中国校友会、北京协会、渥太华江苏同乡会、渥太华无锡商会等

票价：VIP $88 $58 普通票 $38 $28

购票电话：章女士：(613)769-9758；张女士：(613)663-9566；丁女士：(613)864-6588；崔先生：(613)422-6189；管先生：(613)698-3657；卢女士：(613)864-3863；管女士：(613)204-2805；董女士：(613)777-4725；楚女士：(613)219-2603；张先生：(613)890-1003；鲍女士：(343)777-1766；杨先生：(613)698-8862

中加合作原创舞剧“寻”北美8城市巡演组委会供稿