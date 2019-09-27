渥太華華人社區服務中心 2019年籌款晚宴 2019年11月28日 (週四)晚上六時至九時半 St. Elias Centre (750 Ridgewood Avenue, Ottawa)

尊敬的社區朋友們，

渥太華華人社區服務中心誠摯地邀您參加本中心的2019年籌款晚宴。

您將與數百位嘉賓，包括鑽石級贊助商Otto’s BMW & Subaru，Urbandale Construction，各大銀行及其它企業夥伴，三級政府領導，社區領袖，客戶和義工們共同慶祝我們的服務成果。在2018年，我中心服務了超過七千位新移民及社區成員。

隆重的晚宴以餐前招待會和無聲拍賣拉開序幕。您不但能與其他來賓交流，參與獨特的無聲拍賣，幸運抽獎，還能在享用西式晚宴之時，欣賞多元文化的藝術表演。Adrian Harewood，CBC電視台新聞主播將再次擔任晚宴主持人。

晚宴善款將用於協助本中心各項服務專案，協助新移民儘快融入加拿大社會。

如何參與？

購買餐券：(個人或包桌)

• 每位$95，社區成員/非營利機構包桌(一桌9人)，價格$800(每張票提供$45報稅收據)。

• 購票請洽：613-235-4875 轉161。

贊助新移民參加晚宴：

• 每位$95，提供$45報稅收據，您的名字將列於晚宴手冊上。

公司行號 / 企業贊助：

• 公司桌$1，200(一桌9人)，晚宴餐桌上陳列公司LOGO，公司名字將列於晚宴手冊上。

• 還有各種贊助方案可供選擇，更多贊助方案，捐贈禮品及活動詳情，請聯繫朱志陶女士 613-235-4875轉144或doreen.ju@occsc.org。

購票請從速，去年晚宴餐券於10月底即已告售罄！我們需要您的大力支持，衷心期待您的光臨！

耿靜惠

渥太華華人社區服務中心行政總監