[OTTAWA天天中文学校作文选登]2018年与以往不同的暑假
天天中文学校六年级 谭杰西
我最喜欢的季节是夏天。学校放假了，我就可以放松和开心地玩了！
今年夏天有一点不同，往年我去渡假，但是今年没有！因为中国的堂兄来到了加拿大。但我有许多夏令营的活动，没有很多时间陪伴他们。可是我们还是去了一个很有趣的地方！他的名字叫“Omega Park”。那里像一个动物园。你坐在轿车里面，然后把窗户打开，就可以喂动物了。我们看见了很多不同的鹿、猪、马和山羊。我觉得特别好玩！我们喂鹿胡萝卜，还喂苹果给猪。我们去看山羊的时候，要坐在一个大卡车上面。到山羊的地方，我们就喂它们胡萝卜。它们一看到吃的，就会扑到栏杆上面。我觉得太好玩了！我还去看了兔子，但很伤心的是我不可以摸和喂它们。可是我还是觉得它们特别可爱！在坐卡车回来的时候，我们还看到了熊和狼。
时间过得真快，很快就要回家了！我不太高兴，还想多呆一会儿。可是，我已经玩了很久了，必须回家了。我可能太累了，在回家的路上，不知不觉的睡着了。
今年的暑假与以往不同，但特别好玩，我期待明年夏天的到来！
Canada China News
canon
China News
Chinese News
E-Reading
Ottawa
Ottawa China News
RBC
RE热
“大使杯”乒乓球比赛通知
东北故乡情
于瑞荣
亚洲文化月
十月
十月 /加拿大
十月，情感散文
国红
国红-RBC
国红-RBC房屋贷款专栏
地中海之旅
多元文化
夜深人静时（2１）
夜深人静时（８）
太极健康会
孩子是天生的艺术家
张节 渥太华
手工园地
梅花
清华校友会
渥太华
热
瑞荣
瑞荣参加2013年“文化中国·知名华人书画家西藏行”
瑞荣绘画教室
瑞荣谈如何提高孩子绘画能力和兴趣！
白衣天使
看右！看左！看伦敦
社区活动
笑言
笑言 渥太华
郁金香
郭玉秋
郭玉秋 /渥太华
陈祖涓
陈祖涓诗画