[OTTAWA天天中文学校作文选登]2018年与以往不同的暑假

天天中文学校六年级 谭杰西

我最喜欢的季节是夏天。学校放假了，我就可以放松和开心地玩了！

今年夏天有一点不同，往年我去渡假，但是今年没有！因为中国的堂兄来到了加拿大。但我有许多夏令营的活动，没有很多时间陪伴他们。可是我们还是去了一个很有趣的地方！他的名字叫“Omega Park”。那里像一个动物园。你坐在轿车里面，然后把窗户打开，就可以喂动物了。我们看见了很多不同的鹿、猪、马和山羊。我觉得特别好玩！我们喂鹿胡萝卜，还喂苹果给猪。我们去看山羊的时候，要坐在一个大卡车上面。到山羊的地方，我们就喂它们胡萝卜。它们一看到吃的，就会扑到栏杆上面。我觉得太好玩了！我还去看了兔子，但很伤心的是我不可以摸和喂它们。可是我还是觉得它们特别可爱！在坐卡车回来的时候，我们还看到了熊和狼。

时间过得真快，很快就要回家了！我不太高兴，还想多呆一会儿。可是，我已经玩了很久了，必须回家了。我可能太累了，在回家的路上，不知不觉的睡着了。

今年的暑假与以往不同，但特别好玩，我期待明年夏天的到来！

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