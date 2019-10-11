大統華超市全線接通 支付寶及微信支付 ——攜手AlphaPay為全加華人提供無縫快捷移動支付體驗

北美跨境移動支付公司天捷支付AlphaPay近日宣布：將與全加最大的亞洲連鎖超市——大統華展開深度合作，提供大統華顧客支付寶和微信支付服務。支付寶和微信支付是中國大陸目前最大的兩個移動支付平台，廣為在加華人及遊客使用。大統華與AlphaPay的合作，使其全國27個門店全線接受支付寶和微信支付，將為大家提供更方便的支付方式。

AlphaPay創始人Jason Gu和Albert Sun表示：他們非常榮幸能為大統華所有分店提供移動支付技術支持，也很高興AlphaPay團隊能為加國零售市場帶來改變。過去十年，來加旅遊的中國大陸遊客人數增長迅速，面對巨大客流和潛在消費群體，AlphaPay相信，跨境移動支付服務將幫助加國商家更好地抓住機遇，服務數量巨大的華人消費者。

AlphaPay致力於為消費者和商家提供更快捷、更安全的付款體驗，在結賬時，收銀員只需用掃碼槍掃描消費者出示的支付寶或微信支付的二維碼，即可快速完成收款，整個流程方便快捷。所付款項直接從消費者綁定到支付寶或微信錢包裏的中國大陸的銀行賬戶中扣除，免去了許多常見的境外消費支付問題，比如：購匯額度、境外取現不便等問題。

“不管是本地居民還是遊客，顧客都希望在大統華體驗到貼心並且方便的購物體驗”大統華CEO Tina Lee說，“開通支付寶和微信支付，讓華人顧客可以使用熟悉的手機APP付款，無縫快捷的支付服務讓他們不用擔心結賬的問題，購物無憂”

僅2018年1年，中國遊客出境數量大量增長，境外消費金額更達到了3000多億加幣。並且微信在全球擁有超過12億用戶，當中約有200萬用戶住在加拿大。面對巨大的市場和挑戰，AlphaPay的跨境移動支付解決方案有着無限潛力。

關於AlphaPay

AlphaPay天捷支付是一家加國領先的移動支付與營銷服務提供商。獲支付寶、微信支付和銀聯授權，專注跨境移動支付及數位營銷方案，幫助傳統行業實現快速轉型，幫助商家實現線上線下互通。

AlphaPay擁有經驗豐富的技術團隊以及自主開發的API端口，充分發揮技術和營銷優勢，致力於為華人及加國商家提供安全便捷的人民幣跨境支付服務。同時，為企業提供定制化支付及營銷支付解決方案，以促進不同行業的全渠道零售增長，如零售、餐飲、電信、電子商務、旅遊酒店、物流運輸、娛樂、教育等。獲取更多信息，請訪問：www.alphapay.com。

關於大統華超市（T&T Supermarkets）

大統華超市（T&T Supermarkets）是加國最大的亞洲食品連鎖超市，目前在BC省、亞省和安省設有分店。大統華成立於1993年，現任CEO為李佩婷女士（Tina Lee），總部位於溫哥華，並在多倫多設有地區總部。