记渥京联谊社 庆祝中华人民共和国成立 七十周年联欢活动

七十年披荆斩棘，七十年风雨兼程，让东方巨龙腾空飞舞，让我们非常振奋，恨不得插上双翅展翅翱翔。

乘东风，十月二日下午一点，我们渥京联谊社在加华文化中心举办了“国庆联欢会”活动。一条“联谊社国庆联欢会”的横幅悬挂在会场的正前方，两侧有中加两国国旗，四处的彩球为会场增添了色彩。

会议开始，全体起立，唱中华人民共和国国歌，然后，由代理执行社长朱亚丽介绍来宾，大家对中国大使馆侯劲总领事，王明清一等秘书和华侨服务中心林平女士，报以热烈的掌声，接着代理朱亚丽致欢迎词，首先感谢大使馆对渥京联谊社的支持和帮助，还对近年的活动做了简单汇报，并感谢395老年公寓的友人参与本次活动。

侯总领事说：天安门广场的活动非常振奋，想起过去七十年新中国成立后，发生了翻天覆地的变化，大家的体会比我深得多，感谢大家对新中国建设作出的贡献，我代表祖国，我代表大使馆由哀地说声谢谢。又引用习主席话说：只要我们的国家，我们的党，我们的全体人民，把老百姓对明天美好生活的向往当做奋斗目标，全体中华儿女一定能团结一心，众志成城，克服各种各样的考验和挑战，定能把中国建设得更加美丽，真正早日实现伟大的民族复兴。掌声雷动之后，林平女士作了简短讲话。

文娱节目演出开始，节目主持人张建民，笫一个节目大合唱，近30位老人登台，女士们穿耀眼而漂亮的服装，男士们身穿白衬衣，系领带，前排手持绸花，后排手持彩扇，格外闪亮，指挥曹英来，朗诵张路(词作者：周德清)，那抑扬顿挫的朗诵，娴熟的指挥，使《中国大舞台》《我的祖国》的歌声，唱的刚劲有力，非常有气势。男声小合唱《青年友谊圆舞曲》，全曲共六句，是五十年代青年熟悉的著名经典歌曲和集体舞曲，十多位男士(内有多位80以上高龄)用轻松、愉悦、快捷的旋律，较贴切地表现着当年青年们欢乐和激荡的心情，充满着返老还童的活力。十多位女士小合唱《醉人的草原》，女声甜美圆润地唱出了草原上细腻柔美的美景，激发出对草原家乡的无比留恋之情。舞蹈《琴台古韵》和《卓玛泉》是联谊舞蹈团近期新排练的，专为奉献七十周年大庆而演出的舞蹈节目，六位舞者用团扇长穗甩穗、提穗、悠穗、盘穗等柔美动作，看上去文雅闲静，充分展现老年华人的精神风貌；后者是藏族舞，七位舞者穿上传统的藏族服装，步调一致，舞姿优美，酣畅淋漓，一气呵成，给观众带来一场视觉的享受。还有舞蹈《相逢是首歌》，音乐响起，不由想起用青春谱写的歌，今天又相聚，用真实的笑，用最真挚的情，收获我们最简单的快乐，八位女士优雅地舞出了“昨天的友谊是我们今天美好的记忆，今天的欢聚也将成为明天的回忆”，舞蹈“阿哥阿妹”，由四位395老年公寓的友人用简单舒适的舞步，跳起来也很好看，时尚又大气。

除了婀娜多姿的舞蹈，老年华人还表演了丰富多彩的歌曲和乐曲，京歌对唱《中国脊梁》，男生独唱《我爱你，中国》，女生独唱《国家》，唱出了海外游子的家国情怀，祖国的群山巍峨，森林无边，祖国有青松气质，红梅品格，我们要认真歌颂习近平主席挺起中国脊梁，敢为世界担当，乐与世界分享。葫芦二重奏《有一个美丽的地方》，由陶国森先生和朱亚丽女士表演，丝声悠扬，韵味十足，吹出了云南傣乡的美丽风光及风土人情，听得人如痴如醉。男女生二重唱《东方之珠》，女声独唱《人间天堂》，歌唱出了对香港之爱，唱出了祖国的青山绿水，人间美景似天堂。男声独唱《母亲》抒发母爱的伟大，两位女士的京歌对唱《花好月圆》唱出了人生悲欢离合总难免，你我天涯海角共婵娟。395公寓的六位女士演出《杨氏十八式太极扇》，豪迈柔和，配合得非常默契。

一个多小时的演出，充分展示出“渥太华老年华人联谊社”(简称渥京联谊社)七年多开展歌舞文艺活动所带来成果，在圆满完成所有节目的演出之后，联欢活动在全体人员齐唱《难忘今霄》的歌声中落下帷幕。

渥京联谊社通讯员