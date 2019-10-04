耳边嗡嗡叫 耳鸣会影响听力吗？

躺在床上准备入睡，或是在办公室想静下心来处理点事务的时候，耳边却像是来了苍蝇或小老鼠，发出令人心烦的嗡嗡或吱吱的声音，这种情形，您遇到过吗？没错，那是耳鸣来袭。耳鸣是如何产生的？与听力有什么关系？能不能预防呢？咱们现在来细聊。

有研究资料表明，约15%的人，在一生中会经历至少1次时间超过5分钟的耳鸣，耳鸣的特征是，在外界没有声音的时候，自觉耳朵或头部出现声响。从医学的角度看，这是耳部神经产生的症状。耳鸣，与耳聋及眩晕，被并称为为耳朵界的3大难题。以往，人们总认为，耳鸣是那些精神状态不太好的更年期妇女，或是睡不好觉的老年人，才有的毛病。但是，近年来，学界发现，耳鸣并不是上了年纪的人的专属问题，如今，越来越多的年轻人开始出现耳鸣。巴西的1项研究显示，有11岁到17岁的年轻娃娃中，有54.7%的人有过耳鸣的经过。因此，学界认为，耳鸣是听力损害的早期征兆，应该得到重视。

咱们人类的听觉系统有非常精致的结构，如果将耳朵比喻为大海，那么，内耳中的耳蜗毛细胞就像是海水中的水草。当声波传导过来时，毛细胞就像大海中的水草那般随着声波伸展和收缩，再通过神经将声波信号传送到大脑中进行处理。当声波过大的时候，耳蜗毛细胞就会出现暂时性或者永久性的损伤，这时候，就会产生耳鸣。

听力正常的人，在极安静的环境中，可以听到血液循环的嗡嗡声或肌声的颤音；以及空气在鼓膜或耳蜗液体中运动产生的声音；在剧烈运动或情绪激动的时候，可以感受到搏动性耳鸣；有些人，在将头侧卧于枕头上时，颞区或耳区的动脉受压造成部分阻塞时，也可能会出现搏动性耳鸣。这类的耳鸣，都是生理性的耳鸣。

由生理异常引起的耳鸣，其响度通常在听阈5到15分贝，而且容易受外界噪声隐蔽。因此，大部分有耳鸣经历的人，是在白天或嘈杂环境听不到耳鸣，到夜深人静的时候，耳鸣就开始出现。病理因素造成的耳鸣原因，可以是听神经的微观结构损伤；中耳或鼓膜渗液或感染；巨大噪音暴露；药物影响；或者是神经系统疾病因素等导致。要搞清楚耳鸣的原因，需要进行体力测试，并做相关检查。

噪音引起的耳鸣问题，日渐突出。不良生活方式是常见诱因，每天长时间使用耳塞听音乐，而且将音量调得过大；或者经常光顾重金属摇滚等音乐现场或舞厅等，都可能加重耳鸣。此外，就是居住环境的噪音影响，比如住在机场附近或周围有建筑工地等，噪音会损伤耳蜗内的微细结构而带来耳鸣。此外，精神因素，比如抑郁或焦虑等，也会导致耳鸣的发生。

预防耳鸣，首先要远离噪音，尤其是年轻人，要注意避免长时间戴耳机听音乐；其次是注意预防耳部疾病，比如，游泳时要戴上耳塞，以预防中耳炎；第3个要点是保持情绪的稳定，利用白噪音来转移注意力，所谓白噪音是指不刺耳的和谐声音。最后，需要再次提醒，耳鸣是听力受损的征兆，如果经常耳鸣，还是抓紧去做听力测试吧。