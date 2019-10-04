【加拿大肝脏基金会专栏】吃什麽对“小心肝”好？

10月1日是世界素食日！正如2019年加拿大更新的《食品指南》所建議的，多吃植物性食物是身體健康的基礎，也是肝臟健康運動的保障——如含硫量高的深色蔬菜，包括西蘭花、甘藍、卷心菜和花椰菜等，有助於肝臟分解毒素。

而解毒只是肝臟五百多項“工作”之一。肝臟集身體的“動力發電廠”、“生產合成車間”以及“解毒環保處”等功能於一體，它的效率有多高，完全取決於你給它“餵食”什麼。

想象你每天吃進身體的食物是“原材料”，肝臟會將“原材料”分解並加工成身體運作所需要的產品。肝臟工廠制造的一些產品，如某些蛋白質，幫助身體抵抗感染，讓血液凝結，並將氧氣輸送到其他器官。肝臟還幫助管理葡萄糖（能量所需）水平，儲存重要的維生素和礦物質（如維生素D和鐵），令身體在兩餐之間仍然有營養供應。

如果你希望肝臟合成優質的“產品”，提供充足的動力，你必須提供優質的“原材料”。什麽是肝臟青睞的食材呢？

“對肝臟健康有益的飲食包括所有四大類（谷物、乳制品、肉類和替代品、水果和蔬菜）的食物，要有足夠的種類，以確保滿足身體的營養所需，”加拿大肝臟基金會全國教育咨詢委員會主席、阿爾伯塔大學臨床營養學博士瑪格（Dr.Diana Mager）解釋：“這意味着新鮮的水果和蔬菜、瘦肉、一系列堅果和種子類、全谷物和低脂乳制品。品種越多越好。”

健康有營的食物有助你的肝臟保持最佳性能，而不良飲食加重你的肝臟負擔，甚至可能導致脂肪過量積貯，造成對肝臟的長期損害。

“加工類食品和高糖飲料是脂肪肝病的罪魁禍首。”瑪格博士指出，“如果一個人已經超重或肥胖，其肝臟處理大量的高脂高糖食物會更加困難。太多的脂肪會導致肝臟內脂肪積貯，過量的糖份也會在肝臟中轉化為脂肪。脂肪積累便可導致脂肪肝病或令已存在的脂肪肝惡化。”

“當肝臟有病時，是它最需要健康食物的時候，”瑪格博士解釋：“健康的飲食可以供給它所需的營養素和抗氧化劑，提升其功能。最好的方法是多吃營養豐富的食品。換句話說，質量重要過數量。就像我們建議健康者一樣，我們建議肝病患者盡量食用新鮮水果和蔬菜、全谷物和富含蛋白質的肉類、肉類替代品或乳制品。”