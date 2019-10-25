文 / 美美

十月十六日，天气虽然比较凉，但在阳光旅行社的安排和海老会的协助下，一天的赏枫之旅开始了。

今天的景点比较多。一路上层层叠叠的枫树，色彩丰富：红的艷丽，橙的含蓄，黄的富贵，绿的大方。枫峦叠嶂，摇曳生姿，枫华树色，枫情万种！大家惊叹大自然的神笔！

不到十点，我们就到达了大丛林三宝山。三宝山自1988年建立至今30年，是人们在蒙特利尔找寻的一块风水宝地，幽静的溪流和重重叠叠的山丘，给这里更增添神秘色彩。停留两个小时足够欣赏山上令人迷醉的风景。

然后我们驱车前往大名鼎鼎的渡假村：翠湖山庄(Mont-Tremblant)。虽说此地是加拿大富人区，但由于这里依山傍水，四季景色宜人，户外活动丰富，故一年四季游客多多。而我最喜欢秋天的翠湖山庄，当枫叶红的时候，这里好漂亮啊！整个山庄被多彩缤纷的树叶所覆盖，层层叠叠，美丽无限！我真的无法用笔来描述这景致！今天虽然是阴天，但没有阳光照射下的枫林，仍别有一番韵味！我乘缆车上山，没有见着红枫倒影，有些遗憾，但从山顶俯瞰周边的山峦，从远至近，漫山遍野的枫林，由深深浅浅的红，橙，黄，绿交织成了一幅美不胜收的秋景图，同样令我惊叹；同样令我醉倒在这天边的枫林中！

由于今天活动较多，我只得怀着依依不舍的心情离开这美如仙境的翠湖山庄，踏上去蒙特利尔的路。其实蒙特利尔是我很喜欢的一个城市，我曾在那里生活了十年。这里有一家不起眼的小餐厅我特别喜欢，里面的服务员都是年纪大一些的，餐厅小而简单，但是这店里自产的熏牛肉可是名扬四方，味道好极了！不信你有机会去那里尝尝！听说10年前小店卖给了一名著名的歌手，今天我们买了尝尝，味道还是特棒！真是一流口味，二流服务，三流环境啊！

蒙特利尔奥运会场馆是这个城市的典型标记，她傲立在蒙特利尔植园的对面。

蒙特利尔从2015年起，每年在植物园的梦湖园举办中国花灯节，今年是从九月七日起到十一月四日结束，中国有700多盏花灯在此展出。这些花灯由蒙特利尔设计师设计，再经上海专业师傅用丝绸手工制成！梦湖园占地2万平方米，于1991年春完工。园名“梦湖”取自蒙(蒙特利尔)，沪(上海)两市名的谐音，设计为明代江南园林风格。梦湖园本身应是中国在海外的最大的中国圆林！在这里用中国元素的灯笼照亮植物园内的中国园林，展现中国精美的传统艺术！

盆景园很小，但展示的盆景却是阿娜多姿，据说这些盆景都是一位中国同胞捐赠的。旁边的日本馆虽小，却很精致耐看，展品也不凡。温室很大，花香朴鼻，花莽美丽而繁多，千姿百态，很让人惊奇！

其实蒙特利尔的这个植物园始建于1931年，由加拿大植物学家马里·维克罗林和园艺师Henny Teuscher设计建造完成的。它占地185公亩，以法国风格为主，共分10个温室和30个各有主题的室外园区，种植约有22000多种植物，是北美最大，世界第二(仅次于英国伦敦的Kew皇家植物园)，也被认为是世界上最重要的植物园之一！

老天也真帮忙，当我们乘上车准备返回渥太华时，开始下起雨来了！一天的旅行在快乐和疲惫中结束了！

借此机会也感谢阳光旅行社的合理安排和海老会的鼎力协助，并感谢安娜老师一路上的精彩介绍。使我们不仅仅获得许多感性知识，也收获了许多理性知识！同时也谢谢同车的旅友们团结友爱，互帮互助的精神，得以使这次旅行完满结束！