慈善之心，静守如初 感恩十年，一路有你 ——渥太华华人社区服务中心第十届年度筹款晚宴即日起发售餐券!

一年一度的渥太华华人社区服务中心（OCCSC）筹款晚宴将于2019年11月28日周四晚六点至九点半在St.Elias Centre(750 Ridgewood Ave)举行。

这是晚宴的第十个年头，今年我们很荣幸能再度请到CBC电视新闻主播Adrian Harewood，担任此次晚会的主持人。慈善晚宴以精致的餐前招待会拉开序幕。宾客在享用餐前小点和饮料的同时，还能欣赏现场音乐演奏，并与其他宾客交流。晚宴正式开始时，除了享受名厨精心烹饪的美味西式晚宴，还能观赏到精彩的多元文化表演，并参与幸运抽奖以及紧张刺激的无声拍卖。嘉宾们有机会以低于市价近半的价格，竞拍到本地著名中西餐厅的餐券、游乐场礼券、礼品篮或是外交级别藏品。

此活动每年吸引了数百位各行各业的人士到场参加，包括政商名流、使馆、社区成员以及新老移民和热心的义工们。首都地区各界人士齐济一堂，共谋善举。感谢各界的热烈支持，今年已确认的赞助商、公司及团体名单如下，这个名单还在快速的增加当中。包括：

• 钻石级赞助商：

Chatime Ottawa

Otto’s BMW & Subaru

Urbandale Construction

• 金级赞助商：

BMO满地可银行

Desjardins

Sleepwell Property Management

• 银级赞助商：

Capital Funeral Home & Cemetery——安福园

RBC 加拿大皇家银行

Sun Life Financial——邓陈秀玲

TD Bank Group

• 公司行号：卓馨Ada Zhao Financial Solutions，CHSS International，ComeFromChina.com，爱上旅游，渥太华华人真道堂，Ottawa Police Service，SATIKA International，Scotiabank，圣神天主堂，Star Motors Ottawa，Vivian Lin (林碧容)——Royal LePage & Steven Chang (张志荣)——CIBC，World Skills Employment Centre，ZiNation等。

其他贵宾，如本中心的创办人，渥太华著名华人慈善家Bill Joe先生以及冯氏家族等也纷纷包桌购票。

• 媒体伙伴：CBC News、CFC中文网、OTTAWAZINE、CHIN Radio-渥太华中文电台、渥太华各大中文报纸。

透过企业赞助、发售晚宴入场券、无声拍卖和善心人士捐款所筹得的善款，都将用于支持本中心为新移民的服务运营。

目前三分之二的席位已被订购，预计在一个月内就将全部售罄。

参与方式：

购买入场券:

个人每位$95（另附$45的报税收据）

欢迎家族亲友或非营利团体包桌(一桌9人)，价格$800

购票请洽：613-235—4875 分机161

或nancy.shen@occsc.org（购票从速，心动不如行动）

捐款：

现金、支票或信用卡。超过$25即会得到报税收据。信用卡付款请电：613-235-4875 分机123。请在支票抬头处写明：“Ottawa Chinese Community Service Centre”

捐赠礼品：

• 欢迎以下物品：旅游券、餐馆礼券、电器用品、餐具、茶具、文物、艺术品、娱乐场所入场券等。

• 收件截止日期为11月14日

公司行号赞助：

公司桌$1，200，(一桌9人)，晚宴餐桌上陈列公司LOGO，公司名字将列于晚宴手册上，还有各种企业赞助方案可供选择。

更多赞助方案，捐赠礼品及活动详情，请联系朱志陶女士613-235-4875 转144 或doreen.ju@occsc.org

渥太华华人社区服务中心是非营利、无党派的慈善社会服务机构，自1975年开始服务新移民群体；开办初期以服务华人移民为主，但现在我们服务的客户来自超过110个国家和地区。我们是本地拥有最全面移民服务的机构，包括安顿咨询、语言培训、求职支持、新移民登陆前服务、难民服务、义工及托儿服务。在2018年，我们服务了七千多位新移民和社区人士。

秉承着“同心协力，共建社区”的信念，11月28日，我们期待您的到来！谨此奉邀，敬请诸位拔冗莅临。

OCCSC全体员工敬邀