【加拿大肝脏基金会专栏】大酋长斯图尔特•菲利普的故事

体重骤减、极度疲惫、腹部和腿部积水引发的严重肿胀，只是大酋长斯图尔特•菲利普（Stewart Phillip）所经历的症状的一部分。经过无数次看诊就医、验血、超声波和电脑扫描后，他被诊断出在他自己看来是“死刑宣判”的疾病——肝癌。他的肝脏有肿瘤，不只是一个，是三个约高尔夫球大小的肿瘤。他唯一的生机是进行肝脏移植。

菲利普清楚地知道，需要肝脏移植的人数远比肝脏捐赠者要多得多，而许多患者在等待配型的肝脏时去世。他知道自己的境况堪忧。

而一个医院深夜打来的电话给菲利普带来了一线曙光，他被告知有适合他的肝脏可供移植。听到电话里说“医用飞机将很快前往接你来医院”时，他不敢相信这是真的！

当医用飞机到达彭蒂克顿市Penticton接菲利普酋长时，他的家人们聚集一起与他拥抱告别，祝愿他一切顺利。菲利普母亲的双臂环着他的肩膀不肯松开。“这将是我最后一次见到我的母亲和家人吗？”他环顾四周，与其他几位病人一起登上了飞往医院的飞机。整个飞行过程中，没有人说一句话，机舱内满是焦虑不安的气氛。

躺在手术室的床上时，菲利普曾认为那可能是他一生中最后的时刻。但是，他想到了John Denver的那首歌“一个人可以做的事情……

一个人可以梦想，

一个人可以珍爱，

一个人可以改变世界，

令它重焕朝气和光彩”

“我的人生中还有很多事情要做，我要与太太一起变老；我的孩子才十几岁，我想看到孙子孙女们出生……”

感谢医学研究和治疗的进步，菲利普的肝脏移植手术成功完成。

肝脏移植22年后，菲利普酋长，这位21年的不列颠哥伦比亚省印第安酋长联盟主席、24年的彭蒂克顿市印第安乐队的长驻成员，其间还曾为酋长兼议员的抗肝病英雄，在原住民社区中继续发挥着积极的领导作用，捍卫原住民的权益。30年来他滴酒不沾，珍惜着二次生命赋予他的与太太琼30年共度的时光，以及与三个儿子、两个女儿和15个孙子孙女们一起的充实的日子。

菲利普酋长的故事，启发着其他经历着同样痛苦、恐惧和希望的病人。他见证了爱、勇气、毅力、感恩，以及先进的医学疗法如何战胜了肝脏疾病的挑战。

2019年11月，菲利普酋长将作为特邀嘉宾，参加加拿大肝脏基金会温哥华年度筹款晚会，分享自己的经历，鼓励受肝病影响的人们，支持为肝脏研究与教育而筹款。如果您也想表达对肝脏健康的支持，请加入11月1日加拿大肝脏基金会渥太华筹款晚会，一起为肝脏健康加油。