【KANATA 中文学校作文选登】野营趣事

七册班 李佳霓

和朋友们一起野营，是我每年夏天最期待的事情。今年夏天的野营地点在魁北克的一个国家公园里面。

我们的营地在一片茂盛的森林中，旁边不远有一片静静的湖水。我们找到了自己的营地后，就开始安营扎寨了。爸爸妈妈和叔叔阿姨们忙着从车上卸东西，准备午餐。而我就开始和小伙伴们一起搭帐篷。经过这么多年的野营经历，我们已经能够不靠大人的帮助，独立搭帐篷了。在树上小松鼠们的好奇注视下，我们分工合作，很快就把四个帐篷搭起来了。

午餐很丰盛，不过大家都吃得很快，因为说好下午要去湖里划船，大家都已经等不及了。很快的吃了一些东西后，就一窝蜂地跑到湖边。我们带了3个独木舟来，大人们在岸边聊天，我和小伙伴们把船划离了岸边。当我们把船划到湖中心时，我想到一个好主意，在船中间做一个小水池，我把这个想法告诉了朋友们，她们都说好，于是我们把湖里的水用沙滩鞋一下一下的舀进船里。可是没想到，我们舀进来的水太多了。船竟然慢慢的沉了下去。我的一个朋友赶快划到船头，一个划到船尾。一人抬一边，才把船稳住。我也赶快从船上跳进水里，开始向外舀水，最后终于把水全都舀出来了。我的船又浮起来了。我在朋友的帮助下高高兴兴的爬上了船。可是我的一个朋友在爬上她的船时，一不小心，掉了下来，更糟糕的是，她使劲一扒，把船整个翻了过去。于是我们都跳下了水一起帮她把船翻了回来。但是她的船里灌满了水，我们又是一阵忙碌，才把水舀干净。当我们把船划回岸边的时候，家长问我们，你们在湖里玩什么呢？我们请救生员用望远镜看你们怎么样了，他说你们上上下下的玩得好开心似的。我把我们的经历告诉家长们，他们才知道其实我们在上上下下的抢救我们的船。

快乐的时光总是过得飞快，一天很快就过去啦。

第二天早晨，大约五点钟的时候，爸爸听到帐篷外面有奇怪的动静，以为是大黑熊来了，于是悄悄的拉开窗帘，看见在我们的车顶上站了4只浣熊，两大两小，好像一家子的样子。爸爸赶紧拿出相机照了像。当我们早晨起来以后，爸爸把相片给我们看，那些浣熊毛绒绒的，很可爱的样子。可是当我们去车里取东西的时候惊奇地发现，车里面到处都是浣熊的小爪印，到处都是被翻过的样子，我最喜欢吃的零食也已经被吃光了，包装袋也被撕坏了。我愤怒地把零食袋子拿给朋友们看，告诉他们可得小心浣熊们，他们会偷吃东西的。而我的朋友也告诉我，昨天晚上，她家放在外面的一箱食品，虽然用绳子绑着盖子，还是被浣熊翻了一个遍，吃的东西也被一扫而光。

每一年的野营都给我很多美好的回忆。而这次浣熊的经历给我留下非常深的印象。到现在我们还在琢磨这些调皮的浣熊是怎么进到我们的车里，又是怎么出来后又把门关好的呢？这一次野营还没结束的时候，我们就已经开始计划下一次的野营了。明年的野营一定会更加的精彩。