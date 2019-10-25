



由“秋声社”主办的“京剧晚会”舞蹈和美术展将与十一月六日，星期三晚上七时半在渥太华Arts Court Theatre公演折子戏“战宛城之思春”和京越合演的“拾玉镯”。与此同时，还有京歌“说唱脸谱”和二胡独奏。

京剧乃中华民族之国粹，在世界剧坛上独树一帜。由联合国教科文组织授予为人类口头和非物质遗产。中国戏曲与古希腊悲剧，印度梵剧并称为世界三大古代戏剧。

加拿大著名京剧男旦刘伟亮先生将领衔主演两出“花旦”剧目是得到当今京剧“荀派大师”宋长荣老师亲授。刘先生在多年的舞台实践中多次与不同艺术家交流合作。推广加国人民对中国戏曲的兴趣和认知，不遗余力。

据“三国演义”介绍，张济是在领兵进军南阳时，中流矢身亡。邹氏乃其遗孀。其侄张绣继领其军，屯兵宛城。京剧“战宛城”中的“思春”一折，是表现邹氏的重头戏，由刘伟亮扮演。虽唱词不多，主要靠形体，眼神，身段的表演，把一个年轻貌美，寡居无欢的少妇内心的苦闷与渴望展现出来。刘先生在这出戏里还会穿上仿效古代妇女三寸金莲的戏剧跷鞋，加添人物的几分娇柔和风流。很高兴还得到渥太华“丝路花雨艺术工作室”的创始人、中国舞舞蹈老师王瑾女士辅助演出，增添舞台效果和戏份互动。

“说唱脸谱”是一首京剧与流行音乐相结合的戏歌，借鉴京剧唱腔和旋律，将中国的传统戏曲元素巧妙地融入到流行歌曲之中，使整首歌听起来朗朗上口，亦歌亦戏，将由著名声乐教授张乃雯所创办的“爱乐之友”合唱团的多位演员合唱此名段，使观众耳目一新。

为加强晚会节目，特邀多伦多的著名二胡演奏家，现任多伦多中乐团音乐总监陈惠敏老师独奏多首二胡名曲。陈老师身为第二代华裔加拿大人，曾在加国多间大专院校任教，通过音乐，推广至新一代的听众。她也曾出版多本二胡书籍，在不同文化之间架起沟通的桥梁。

多伦多小梨园舞蹈团多年来致力于加拿大主流社会推广中国传统，民俗和现代舞，专业舞者来自于本国以及中港台的优秀演员，由著名舞者张颖薇担任艺术总监。这次带上三个不同凡响的舞蹈给渥太华观众。

压轴戏是一出别开生面，京-越剧合作的中英双语剧目“拾玉镯“。故事描写郿坞县的青年付鹏，一日偶然路遇孙家庄，巧遇少女孙玉姣。二人相见，彼此爱慕，付鹏故意遗下家传古玩玉镯一只，为定情信物。不料付鹏与孙玉姣之交谈恰被邻居的刘媒婆所窥破并到孙家与玉姣开了点玩笑，然后愿为他们成全这段好姻缘。这出“三小戏”即为小旦，小丑，和小生合作的戏由刘伟亮以京剧饰演孙玉姣，专业西人演员Laura Astwood用英语演绎一位善良风趣的刘媒婆，盛邀著名越剧尹派女小生孟伟以越剧饰演付鹏。孟伟老师来自北京越剧艺术研究会。从小师承名家丁苗芬和金玉麟等前辈名宿，扎实了唱念做打的基本功。孟伟扮相俊秀，表演细腻，戏路宽广，在中国担演过很多越剧传统和原创大戏的主角。在渥太华创办了孟伟越剧社，积极参加各类文化活动，均获好评。这次大胆尝试京越合演，加拿大版的《拾玉鐲》經過精心設計和加工，形象塑造焕然一新，定必精彩纷呈，敬请观众垂注。

除演出外，加拿大第三代华裔，渥太华著名跨学科艺术工作者Donald Kwan先生将在场内展出他的美术作品来表达他的家族史，定必让观众大开眼界。

演出地点：地址 2 Daly Ave. Ottawa

購票请进：http://artscourt.ca/events/

票价：成人$20，学生$12