它没有击倒我，它令我变得坚强

我叫麦迪，今年17岁。2016年，我被诊断出患有自身免疫性肝炎。在那之前，我看起来完全是一个正常的青少年。但是回想起来，我意识到我一直与多种肝功能衰竭的症状一起生活。

当时我将许多症状归因于青少年期正常反应：疲劳、食欲不振、对学校和朋友的兴趣减少，以及情绪低落——这些其实都是严重迹象，表明隐患正在发生。肝脏疾病被称为“沉默的杀手”，我自己就是在肝脏病情严重时，才出现这许多明显的症状的。

接下来我总是觉得痒，到处痒。最终，我出现黄疸变成了“香蕉人”。妈妈发现了我眼角的黄染，马上约了家庭医生看诊。家庭医生即刻让我去做血液检查。在家乡的医院，我们收到了第一个检测结果。我记得护士走进来说，她很吃惊为什么我没有早点来医院。这一检测开始了我螺旋式下降的过程，导致了我最终的诊断——自身免疫性肝炎。

在多次检测以及我的健康状况迅速恶化后，我被转送至病童医院。对全家人来说，那是一个非常担忧的时刻！被送进医院近一个月后，我被告知我很快可以回家了，那时离圣诞节只有几天之遥。接下来的一段日子非常困难：我服用大量药物，频繁地接受血液检查，我觉得困倦不堪，终日昏睡。一些药物的副作用很严重，如脱发、皮疹、皮肤干燥、食欲不振、躁动不安等。我一直担心会发展成骨质疏松症、白血病、癌症，当然也担心某一天需要接受肝脏移植。

被诊断出大约一年后，我开始感觉对自己的疾病有了更多的“拥有权”。我在一个商业颁奖晚会上为数百名女性演讲，并在台上弹着吉他唱了几首歌。我向观众传达的信息是，接受您无法改变的事情，感恩您拥有的一切，而最重要的是，追随你的梦想！

这也是我给患有肝病的儿童和青少年的建议。疾病会使你感到与众不同及孤独，也会使你变得更强大。我选择以积极的态度看待我的疾病。没有它，我不可能有机会去教育和启发社群内外的人们，当然，我也不可能帮助提升对肝病的认知。今年十一月，我将参加加拿大肝脏基金会的年度筹款晚会，向更多人分享我的故事。我邀请您参加您所在城市的晚会，支持肝脏研究与教育。

加拿大肝脏基金会年度筹款晚会（渥太华）

2019年11月1日星期五

Lago Bar & Grill （1001 Queen Elizabeth Driveway渥太华）

详情可咨询1-(844) 316-6990

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