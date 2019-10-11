想预防心脏病和中风 你可以适量吃点“它”

巧克力不仅口感细腻甜美，而且还具有一股浓郁的香气，很多人都喜欢吃。可是很多人因为怕吃巧克力会发胖于是就不敢吃，其实，适量吃巧克力还可以帮助人们预防心脏病和中风。

曾经有项研究有超过20000名志愿者参与，结果显示，每天吃一口巧克力的人，发生高血压和心脏病的机率比从来不吃巧克力的人要低。7.5克巧克力是一个比较合适的食用量，相当于一板巧克力中的一小块，如果每天能够坚持吃一小块的话，那么罹患心脏病和中风的机率将要比那些从来不吃巧克力的人低。

巧克力含有丰富的铁、钙、镁、钾、维生素A、维生素C和可可碱，由于多添加糖分，因此具有高能量值。巧克力是防止心脏病的天然卫士，含有丰富的多源苯酚复合物，这种复合物对脂肪性物质在人体动脉中氧化或积聚起相当大的阻止作用。心脏病的主要病症冠心病通常是由于脂肪类物质LDL（低浓度脂蛋白）在人体血脉中氧化并形成障碍物而引起心血管阻塞。

巧克力的苯酚复合物不仅能防止巧克力本身脂肪腐化变酸，更能在被食入人体后，迅速让血管吸收，在血液中抗氧化物成分明显增加，并很快积极作用为一种强有力的阻止LDL氧化及抑制血小板在血管中活动的抗氧化剂。这些苯酚物质对人体血管保持血液畅通起着重要作用。