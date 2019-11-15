儿童冬季饮食有哪些原则?冬天快到了，是时候给宝宝饮食了。最近你家宝宝是不是常常生病，或者咳嗽，体虚呢?趁着这个时间，给你家宝宝补一补吧，下面，来和大家说说儿童冬季饮食有哪些原则呢?

儿童冬季饮食原则一：为宝贝提供增加热量的食物

冬天气候寒冷，为了适应外界的寒冷环境，人体需要更多的热能。而小宝贝由于皮下脂肪少，皮肤毛细血管丰富，相对体重来说，体表面积又较大，所以身体热能更容易散失，这时就需要更多的热量来补充身体消耗的能量。

能够帮助增加热量的主要是食品中的脂肪、蛋白质和碳水化合物，所以妈咪在冬季要给宝贝相对多准备些富含这三大产热营养素的食物，包括各种肉、蛋、奶制品、豆制品等等。

儿童冬季饮食原则二：为宝贝提供增强御寒能力的食物

寒冷时，人体为了适应低温气候环境，尿液中肌酸排出量增多，脂肪代谢加快，而合成肌酸及脂酸、磷脂在线粒体内氧化释放出的热量都需要甲基参与。富含氨基酸，尤其是蛋氨酸的食物，通过甲基转移作用，可以提供一系列耐寒所必需的甲基，所以这类食物可以帮助人体增强耐寒能力。

优质蛋白质不仅易于宝贝消化吸收，而且还富含氨基酸和蛋氨酸。其他富含蛋氨酸较多的食物有海藻类食品、芝麻、葵花子、乳制品、叶类蔬菜等。

另外，某些矿物质也是机体御寒不可缺少的物质，如钙在体内能直接影响人体的心肌、血管和肌肉的伸缩性和兴奋性，进而直接影响人体的耐寒能力。所以在冬季注意不要让宝贝缺钙。

因为冬季人体尿量增多，而一些无机盐，如钠、钾、铁等。也随尿排出增多，所以还应该多给宝贝准备富含钙、铁、钠等矿物质的食物，如虾米、虾皮、动物内脏、骨头汤等。根茎类蔬菜含无机盐也较多，如胡萝卜、百合、山芋、藕、青菜及大白菜等。

儿童冬季饮食原则三：预防宝贝冬季缺乏维生素

在寒冷的冬季，宝贝的户外活动减少了，直接晒太阳的时间相对短了，很容易出现维生素D缺乏。另外，相比其他季节，宝贝在冬季吃的蔬菜和水果品种相对也比较单一，而且天气冷了，水果对宝贝的吸引力似乎也不如夏天秋天时那么大。这都容易导致宝贝冬季缺乏维生素。聪明的妈咪要学会在日常饮食上为宝贝补充维生素。

儿童冬季饮食原则四：冬季适当为宝贝饮食

宝贝在夏天因为天热，胃口也不太好，再加上很多小宝贝在夏天喜欢吃直接从冰箱里取出的冰凉的水果和冷饮，所以脾胃很容易受到伤害。冬天正是帮助宝贝调理脾胃的大好良机。