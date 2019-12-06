【加拿大肝脏基金会专栏】你家小孩吃多药了，你知道吗？

“查理，你在吃泰諾？你感冒了嗎？”

“媽咪，我喉嚨不舒服，渾身酸痛，所以要吃感冒藥。”

“哦，吃了藥應該沒大事兒了。我上班去了。”

如果這像你與子女間的情景對話，你可能要重新檢視一下你對感冒藥的“信任”和對子女的“關心”了。加拿大衛生信息研究所提供的新數據顯示，自2010至2018的十年間，常用的非處方藥與處方藥的故意過量使用在青少年人群中急劇增加；2018年僅在安大略與阿爾伯塔兩省，非處方止痛藥、非阿片類鎮痛藥、非類固醇消炎藥、阿司匹林、抗抑郁藥與鎮定劑過量服用導致的急診案例有3,738起，是2010年的記錄1,672的兩倍有多。

你家小孩吃多藥了，你知道嗎？

而發表於《臨床毒理學》的一項研究也顯示了青少年過量用藥的嚴重性。該研究分析了2010年至2015年間年輕人有意過量服用的現象，發現對乙酰氨基酚（英文名Acetaminophen，以其品牌名“泰諾Tylenol”而最廣為人知）是最經常被過量服用的藥物，其次是抗抑郁藥，以及非甾體類消炎藥如艾德維爾（Advil）。

對乙酰氨基酚的危險性，促使專家呼籲加拿大衛生部限制更高劑量的藥物，以及單次可購買的數量，以幫助減少自殺和自殘事件。溫哥華總醫院肝臟專家、加拿大肝臟基金會藥物咨詢委員會主席埃裏克•吉田醫生（Dr. Eric Yoshida）說：“在藥店出售大劑量的瓶裝泰諾完全沒有意義，而且可能會導致災難性事情。”

有效成份為對乙酰氨基酚的藥物泰諾®，用於緩解頭痛、肌肉和關節疼痛、退燒等待。一般人可能沒有留意到，除了泰諾®外，還有兩百多種其他藥品含有對乙酰氨基酚成份，包括許多咳嗽和感冒藥產品，以及一些肌肉松弛劑。如果同時服用兩種及以上含有對乙酰氨基酚的藥物，則可能因為藥物中毒入院，甚至導致兒童及成人死亡。

看到這，做為父母家長的你會有點擔心了。以下是幾點重要建議，可幫助降低藥物故意或者無意過量服用的風險：

• 將家庭藥箱放在兒童不易接觸的地方，且勿存放大量藥物包括泰諾；

• 始終閱讀並按照醫生或藥物標簽指示的劑量服藥。

• 不要將藥物與酒精混合。例如，對乙酰氨基酚和酒精的組合可導致肝衰竭。

• 將泰諾®與其他含有對乙酰氨基酚的產品混合時要小心。

• 如果您有肝臟疾病，請咨詢您的醫生是否可以服用對乙酰氨基酚藥物；

• 如果您服用兩種以上藥物，請咨詢醫生或藥劑師有關潛在的藥物相互作用。