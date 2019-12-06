【OTTAWA天天中文学校作文选登】一次难忘的旅行

天天中文学校五年级 钟岱辰

今年感恩节的周末，我们家、小桃子家和黄思远家去了安大略省北部的一个水牛农场。我们在那里呆了两天。这是一次难忘的旅行。

我们一早就坐车出发，开了两个小时。道路两边的风景很漂亮。树上的叶子有的变成了红色，有的变成了黄色，还有一些是明亮的橙色。色彩斑斓的叶子映着远远的蓝天和绿绿的湖面，就像大自然打翻了调色盘。我和弟弟在车上边欣赏美丽的秋色，听歌和听故事，不知不觉就到了目的地。

远远地望过去，金色的麦田中间有一个高高的大帐篷，就像一个双层大蛋糕。妈妈告诉我们这个在中国叫蒙古包，我们晚上就住在里面。小朋友们高兴极了，赶紧冲进去，东瞧瞧西看看。这个大大的蒙古包里面有两层。第一层有沙发，床和烧木头的火炉。爬上梯子到二楼，还有一圈小平台。蒙古包还有一个连起来的厕所。这个厕所很特别，没有冲厕所的水，而是用细细的木屑，还带着木头的香气呢。

大帐篷周围有很多有意思的活动。白天，我们去划独木舟。在一条弯弯的小河上，看着周围的山坡和小树，我感到很平静也很快乐。晚上，我们围着篝火吃热腾腾的火锅和面条。夜深了，我们抬头一看，发现满天都是星星。比起我们平时在城市看到的多得多，大得多，也亮得多。这是我第一次看见北斗星，七颗星星连起来就像是挂在天上的大勺子。

我们在帐篷附近还看见了一些很有意思的动物，包括水牛、马和一只长得很神气的牧羊犬叫Noah。Noah是农场的小哨兵，保护牛不会被狼吃掉。爸爸说，半夜时狼真的来了，勇敢的Noah发现了狼群，并且赶走了他们。可惜我睡得太熟，什么都没有听到。

这次旅行我很快乐，因为我不但看到了很美丽的风景，还有很多特别难忘的经历。如果有机会，我还想再次去农场看望可爱的Noah和水牛。