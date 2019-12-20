渥太华华人社区服务中心 2019年度第十届筹款晚宴圆满结束!

一年一度的渥太华华人社区服务中心（OCCSC）筹款晚宴于11月28日周四晚间在渥太华St. Elias Centre 举行。晚会历时三个半小时，CBC渥太华电视新闻主播Adrian Harewood 再度担任此次晚会的主持人。通过企业商家赞助、销售餐券、捐款、捐赠礼物、无声及有声拍卖、幸运抽奖等活动，共筹得善款逾五万元。这笔善款将用于支持中心的各项服务运营：安顿咨询、求职服务、语言培训、难民服务、义工和托儿服务，来帮助新移民更好地安居乐业。

这次出席的贵宾包括国会议员Chandra Arya、中华人民共和国驻加拿大大使馆代表、驻加拿大台北经济文化代表处代表、OCCSC创办人Bill Joe、商界及社区领袖、社区的支持者等，共有515位嘉宾，他们与在场的工作人员和义工团队欢聚一堂，共襄善举。

振奋人心的太鼓表演为晚宴拉开了序幕。OCCSC总裁Robert Parungao及行政总监Sharon Kan带来了开场致词，国会议员 Chandra Arya也上台问候在场来宾，并高度赞扬OCCSC在新移民安置上扮演的重要角色。

今年是晚宴的第十个年头，在享用精致晚宴的同时，嘉宾也能观赏到精彩的多元文化表演。今年的节目比往年更丰富和多元化：既有佛光青少年鼓乐队带来的震撼人心的开场表演，又有天天合唱团四十多位团员带来气势蓬勃的中西名曲大合唱；既有Aguila o Sol Mexican Folkloric Dance Group带来的燃爆全场的墨西哥舞蹈，又有由大都学院带来的古老神秘的敦煌飞天之舞；既有子婵国际艺术学院以古筝演奏余音袅袅的中西名曲，又有Al-Arz Lebanese Art Group倾情献演的黎巴嫩民族踏步舞(Labanese Dabke)；晚宴的最后，是由慈善歌手Sandy Mah带来的深情款款的歌声，令全场观众动容。

感谢Heartwood Bath and Kitchen橱柜公司对本次慈善晚宴的大力支持，慷慨捐赠价值含税$10，000金牌橱柜经典系列的礼券。感谢CFC中文网鼎力相助，主持在线竞拍，最后的竞拍优胜者以$4500的超优价格，外加购买一桌募款晚宴的餐券，获得此优惠礼券。

本届共筹得80多件义卖品，用于无声拍卖。捐赠者包括渥太华市长、中华人民共和国驻加拿大大使馆、驻加拿大台北经济文化代表处，他们贡献了精美礼品，甚至数件外交级别的珍藏品用作慈善拍卖。Otto’s 等各大赞助商，各类型的博物馆、游乐场、运动中心及餐馆都纷纷捐赠礼品和礼券。此外，Robbie’s Italian Restaurant (St. Laurent)再度捐赠价值$1，000的礼券，可于其贵宾室享用十人份的意大利高档晚宴，也在有声拍卖环节中高价卖出。

当天还有紧张刺激的幸运抽奖，18份幸运抽奖礼物包括两份价值$250及$200的豪华礼篮，和许多美酒巧克力及餐厅礼券。抽奖活动掀起了宾客互动的高潮。

本次晚宴共有近112位的工作人员活跃的身影，其中包括OCCSC员工、义工及表演者。感谢晚宴策划小组和义工们提供的高质量服务，包括与赞助商和礼物捐赠者联系、策划、设计、宣传、布置、表演、摄影、舞台监督等专业活动，确保了活动的圆满完成。

渥太华华人社区服务中心是非营利、无党派的慈善社会服务机构，自1975年开始服务新移民群体；开办初期以服务华人移民为主，但现在客户来自超过110个国家和地区。仅在2018年，我们就为超过7000位新移民提供了免费优质的服务。OCCSC再次感谢各位热心慈善的贵宾能够拨冗莅临，并对他们的慷慨和公益之心致以崇高敬意！

感谢赞助商和媒体伙伴：（按字母顺序排列）

钻石级赞助商:

• Chatime Ottawa

• Otto’s BMW & Subaru

• Urbandale Construction

金级赞助商:

• Bank of Montreal

• Desjardins

• Sleepwell Property Management

银级赞助商:

• Capital Funeral Home & Cemetery – 安福园

• DPA Industries Inc

• Royal Bank of Canada

• Sun Life Financial – 邓陈秀玲

• TD Bank Group

媒体伙伴:

• CBC News

• CFC中文网

• CHIN Radio-渥太华中文电台

• OTTAWAZINE

• 渥太华各大中文报纸

竞拍赞助商:

Heartwood Bath and Kitchen

现场拍卖赞助商:

Robbie’s Italian Restaurant (St. Laurent)

公司行号/团体:

• Ada Zhao Financial Solutions (卓馨)

• Bill Joe

• Catholic Centre for Immigrants

• CHSS International

• ComeFromChina.com (CFC中文网)

• Feng’s Family (冯氏家族)

• Heartwood Kitchenand Bath

• Henry Global Consulting Ltd.

• I Shall Travel (爱上旅游)

• In-TAC Employment Services

• In-TAC Mentorship Program

• North American Transport Driving Academy

• Ottawa Chinese Bible Church (渥太华华人真道堂)

• Ottawa Police Service

• Ottawa Academy

• Panago Pizza Ottawa

• Patricia Parungao

• Sally Zhang

• SATIKA International

• Scotiabank (加拿大丰业银行)

• Sheng Shen Chinese Catholic Church (圣神天主堂) -Peter Fan

• Star Motors Ottawa

• Vivian Lin (林碧容)-Royal LePage& Steven Chang (张志荣)–CIBC

• World Skills Employment Centre

• ZiNation

期待各界人士能继续支持OCCSC为新移民的服务!“同心协力，共建社区”。















































