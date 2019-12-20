巴西野花牌綠蜂膠 戰勝高血糖，轉變思想是關鍵

過去人們一直認為遺傳因素是高血糖的主要原因。但近年來，研究發現大部分的患者的主要病因是人體對胰島素的敏感性下降，導致血液中的葡萄糖不能被充分利用造成的。研究表明，綠蜂膠降糖總有效率高達94.8%。一般來說，39%的Ⅱ型患者在服用1周左右，血糖指標有效改善；55%的Ⅰ和Ⅱ型患者在原來治療基礎上服用蜂膠，3個月左右可以使一直居高不下的血糖逐漸得到降低。

1.降低血糖是關鍵。綠蜂膠有促進利用外源性葡萄糖合成肝糖原的作用和雙向調節血糖的作用，而同時不會使血糖過低。隨著療程的延長，效果愈佳。

2.保护受損胰島是根本。綠蜂膠修復胰島、促進胰島細胞再生，提高胰島素分泌品質，有效調節血糖，幫助發生病變的胰島細胞恢復正常功能。

3.純天然免疫增強劑。綠蜂膠增強白細胞和巨噬細胞的吞噬能力，啟動巨噬細胞，提高抗體生成量，增強免疫功能。堅持服用可使體內抗體合成和免疫細胞吞噬率明顯提高。

4.抑制細菌病毒感染。統計發現，約有70％以上的高血糖患者是死于病菌感染。蜂膠中的黃酮類物質可抑制病毒繁殖，降低感染，改善“三多一少”症狀，使不愈的感染得到控制和康復。

5.清除自由基、超強抗氧化劑。綠蜂膠可抵抗自由基，降低肝微粒體丙二醛的含量，降低肝臟MDA含量，提高SOD和CAT(過氧化氫酶)活性，都具有清除自由基的作用。

6.調節血脂，改善血液循環。高血糖患者大多伴隨高脂血症，血管老化速度比正常人快。綠蜂膠能軟化血管、淨化血液，控制高血糖視力下降、抑制併發症，被稱為“血管清道夫”。

7.保肝護肝，維持血糖平衡。綠蜂膠保護肝細胞免受毒素物質損傷，促使肝臟在糖代謝中發揮更好作用，將肝糖原分解為葡萄糖輸入血液調節血糖濃度，使血糖維持在正常水準。

8.補充微量元素。綠蜂膠含有多種微量元素，如鈣、鎂、鉀、磷、鋅、鉻等，以及維生素，對脂肪代謝糖代謝起到良好平衡作用，提高組織對胰島素的敏感性，從而使血糖下降。

9.供應能量，恢復體力。綠蜂膠能刺激機體產生更多三碘酸腺苷(ATP)。ATP是機體能量的重要來源。患者服用後，多數體力明顯恢復，而且體質逐步得到改善。

10.綜合輔助治療併發症。綠蜂膠輔助治療高血糖的最大意義並不只是降糖作用，而是對高血糖患者的綜合輔助作用，特別是蜂膠能抑制各種感染，軟化血管、淨化血液、改善微循環、降低血管併發症發生的風險。

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