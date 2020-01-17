2020年第一次联谊活动

风雪漫天，枝头缀花，好一派北国风光！2020年第一场白雪覆盖渥村，大地铺上银毡。1月6日，Mintuo体育场二楼会议室，正在举办众乐乐表演队与东方艺术团第一次联谊活动。2020，奇特的数字组合，网上曾赋予不少第一，为这次联谊活动增添别样色彩！

东方艺术团成立时间较长，是一支以歌唱为主的团队，人才辈出，位于市中心。那天，他们迎风冒雪，远道而来，足见诚意。86岁高龄的领队严老师，鹤发童颜、精神矍烁，指挥兼手风琴伴奏，首先上场作简单介绍。众乐乐表演队代表张志明先生表示热烈欢迎，并致新年贺词，以歌为友，以舞为伴。联谊活动在友好的气氛中开始！

表演队由单老师指挥，耳熟能详的《茉莉花》优美动听，欢快热烈的《新年好》拉开序幕！她们领围红巾、身着各色鲜艳服装，整队上场，挥动双手，营造出新年的氛围！接着双方轮流上场，各显神通，互展技艺！

艺术团的男生独唱，小组合唱，均有特色。男士西装笔挺，领带醒目；女生长裙曳地，从《滚滚长江东逝水》到《草原上升起不落的太阳》，音色浑厚，富有磁性；尤其以带有浓郁乡土风味的《上海谣》更有情趣，诙谐幽默，领唱叶女士，歌喉甜美，清脆响亮，边唱边演，吸人眼球，大饱耳福！《四渡赤水》出奇兵，毛主席用兵真英明！歌声悲壮激越，唱出长征途中的红军战士的英雄气概，在《多情的土地上》，创造出《越来越好》的幸福生活！歌曲串连成一首壮丽诗史，寓教育于娱乐之中！看着那些头发花白的老人，听着那悠扬悦耳的歌声，人们不禁感慨万千，他们的晚年生活热情竟如此高涨！

表演队的舞蹈形式丰富多样，服饰造型多姿多彩！《吉祥欢歌》领唱邢女士，感情饱满，表情自然，唱得欢天喜地，舞得吉祥如意。《回娘家》朴实明快，富有生活气息。《旗袍秀》婀娜多姿，柔情似水，委婉細腻，秀出江南女子优雅风貌。新疆舞《大阪城的姑娘》更是喜庆快乐，三对舞伴全身投入，表达出男女对爱情的向往，对美好生活的追求。熟悉的曲调，激发全场共鸣，引起轰动效应，高潮迭起！

在异国他乡的严寒冬天，两支团队能有这样的联谊机会，实属难得！共同切磋技艺，取长补短，增进友谊。有了第一次的良好开端，必然还有发展，让友谊之花朵盛开！正如朗诵词《变老的时候》，我们都已变老，“一定要变好”，要释放出最后的优美，闪耀出尊严的光芒！让我们的生活充满阳光！

最后携手同唱《夕阳红》，夕阳无限好，晚霞更灿烂！平静、自信、从容、优雅，最美就是夕阳红。2020年第一次联谊会留给我们美好的回忆！

文／华韵琴声