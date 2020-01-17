欢迎参加西北同乡会 2020年春节联欢会

“鼠”不尽的爆竹声声，“鼠”不尽的春联对对，“鼠”不尽的情意满满，各位乡亲们，鼠年春节好。又到了一年一度欢聚的时刻，我们在此诚邀渥太华的西北老乡及亲朋参加2020迎春联欢会。

时间：2020年2月9日，周日，下午3:30—7:30。

地点：加华文化中心，397 Kent Street.（周末路边免费停车）。

报名方式：请点击链接填表格并仔细阅读免责声明，一个家庭一人填表即可。

https://forms.gle/9dWuYzfX49znromk8

免责声明：本活动为西北同乡会理事会及志愿者组织的庆祝文娱活动，参加者请注意安全，组织者无法提供任何人身意外伤害保险或任何形式的保险，不承担任何法律和经济责任。

联欢会内容：

1.丰盛的各色西北家乡菜（每个家庭至少带够满足报名人数份量的菜肴来参加）；

2.才艺展示节目表演（歌曲、舞蹈、小品、戏剧、乐器等表演）；

3.各种抽奖活动；

4.费用：每个家庭收取5刀的费用，用于场地租金（场租不足的部分由组委会补贴）。

交通上需要帮助的乡亲，请提前与我们联系。确实因为经济困难不能参加的，私下和我们联系，我们会酌情资助。

欢迎大家积极报名参加聚餐，表演才艺，提供赞助及奖品。请参加者带来自己拿手的食物分享，所带食物数量应比自家到场人数多出一些的量。组织者会提供一次性餐具、餐巾纸和水。

活动注意事项：

1.考虑到会有食物过敏人群，请避免带花生和猕猴桃等过敏源食物。有食物过敏史的朋友，请多注意所吃食物的成分。

2.请大家带室内鞋或鞋套。门口有适量空间放室外鞋，也可自带塑料袋放置室外鞋，带进大厅。

3.请各家照顾好老人孩子。

4.如需帮助及时通知组织者或义工。

5.注意场地卫生，避免食物洒地上。

6.为了更好地按人数做有关的准备，请愿意参加的老乡和朋友们务必报名。

7.有报名参加才艺展示的乡亲们请联系西北同乡会理事郭蕾，电话：613-9867089。

期待大家的到来！

西北同乡会理事会