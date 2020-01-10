年底聚餐如何健康吃？

岁末年底，许多人都会频繁参加各类聚餐。哪些东西不要吃？哪些不能一起吃？怎么吃才能更健康？

聚餐当心胃肠疾病

每逢节假日，医院胃肠疾病患者普遍增加。这是因为节假日人们忙于聚会，吃得多运动少，就很容易致病；另外，节日期间也经常容易熬夜，通宵更是常见，这样就会导致抵抗力下降，也就更容易出现胃肠道问题。

家庭聚餐谨慎选材

要谨慎选择食用生食海产品、鲜黄花菜、凉菜冷食、野生菌、小龙虾等高风险食品；要正确烹调，确保烧熟煮透，四季豆、扁豆等豆荚类食品要先过沸水再煸炒，肉、禽、蛋和海鲜等大块食品以及豆浆要确保煮沸时间和食品中心温度达到70°C以上；要分开存放生熟食品，吃火锅时尽量避免生熟食品混扎摆放，防止交叉污染；要注意就餐时间，尽量在2小时内食用完，剩余熟肉制品要及时放入冰箱冷藏，再次食用时重新热透，剩余蔬菜不要隔夜使用，发现感官性状异常应立即停止进食。

用水果拼盘打头阵

水果中含有大量的果糖和葡萄糖，餐前食用水果能较快地被机体吸收，提高血糖浓度，水果的粗纤维还会让胃部有饱胀感，有助于控制食欲。

晚上聚餐以素食为主

这样的吃法，一来可以防止摄入过多高脂饮食，二来素菜中的植物食用纤维有助于肠胃蠕动，可预防便秘，而便秘是诱发肠癌的重要原因之一。相比于其他荤菜来说，鱼肉所含的蛋白质都是百分百的，所含必需氨基酸的量和比值最适合人体需要，也很容易被人体消化吸收。此外，鱼肉含有丰富的镁元素，对心血管系统有很好的保护作用，再加上鱼肉的脂肪多由不饱和脂肪酸组成，有降低胆固醇的作用。

“蒸”、“煮”佳肴更健康

比起炒、炸、红烧等烹饪方法，蒸煮出来的饭菜所含的油脂要少得多，菜肴的营养成分破坏得也较少。此外，红烧的菜品虽然口味甜美，但是含盐量、含糖量相对蒸煮的菜品高，长期和经常食用都不利健康。