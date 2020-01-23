冬天心脑血管病高发 补充1种维生素安全过冬

跟其他季节相比，温度较低的秋天、冬天是心脑血管疾病高发的季节。而且秋冬季节气候寒冷，许多人户外活动减少，加之饮食上习惯大鱼大肉，很容易导致体重大幅上升。而肥胖又易诱发高血压，如果血压得不到很好的控制，任其发展下去，那么一些很凶险的疾病，如心肌梗死、心脏猝死等，就会找上门来。

尤其是冬天，温度大幅度降低，在人们穿上羽绒服的时候，还感到寒冷的人们，便容易出现连锁反应。如心跳的加快、血管的突然收缩、血压的升高等等，都成了奠定心脑血管疾病高发的基础。所以，在这个季节我们需要做的就是预防心脑血管疾病，那么，如何能安全过冬呢？

要注意保暖，很多爱漂亮的女性，在寒冷的冬天，依旧露着脚踝、加起来的衣服很单薄。这样，心脏压力跟血管压力都会变大。如果是老人外出，没有穿上厚厚的衣服。当气温在零下几度甚至是零下十几度的时候，发生心脑血管疾病的危险也就会越大。对于本身就有血压高的人群，还容易增加心肌梗塞的发生危险。因此，保暖是我们每个人都要做到的事情。

接下来需要谨防的是空气污染，对于大多数人来说，即便是在很严重的雾霾天，也照样行走在大马路上，丝毫不会做任何的保护措施。但是，雾霾天中有成千上百的化学成分，且里面的细小颗粒还会成为诱发癌症的因素之一。据一项调查上还发现，在空气污染的环境下，大量的有害物质还会加快跳跳动的频率，会明显增加心血管死亡的危险。

另外，在空气污染的情况下，还会出现非常普遍的一个问题，外界的氧气值会下降。在这样的环境之下，如果你有高血压、动脉硬化、高血脂等慢性疾病，最好就不要出去了。如果出去的话，最好是戴上口罩，全部武装的出去，有利于降低心脑血管疾病的发生危险。

冬天心脑血管疾病高发 要补充维生素D

天气冷了很多人都会怠惰，运动量要比之前差很多。根据这种情况，体内合成的维生素D就会大大下降，将会影响心肌收缩，增加心血管死亡的概率。

想要降低这种情况，中老年人在冬天要注意补充维生素D，最好的补充方式就是可以出去走一走，在阳光温和的环境下，有利于机体促进维生素D的合成。

如果是连续几天没有阳光，大家可以用“食补”的方式，如适量吃淡水鱼、深海鱼，都可以帮助身体补充维生素D。