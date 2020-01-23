欢声笑语聚一堂 歌舞升平迎新春

一月十九日的渥太华，刚刚接受了25厘米左右的风雪袭击，在这种天气能够克服气温的寒冷，及冲出积雪，开车来到“加华文化中心”，和亲友聚集一堂，共迎新春的人，一定是那些热爱中华文化，期盼新春到来，对我们主办方一直大力支持的铁杆粉丝。

下午二时许，在鼓乐声中，东北同乡会的四位男士，身着绿色，绣着飞龙的传统舞服，手持红绸，在舞台中欢腾跳跃，如同腾飞的中华巨龙。接着中心腰鼓队敲着整齐的鼓点，伴着铿锵的舞步，熟练及多变的队形，使大家感受到年的味道，整个舞蹈，让观众相信，即将到来的一年将是个红红火火的“好日子”。

联欢会主持人由美丽动人的辽宁姑娘：白刃刃及潇洒绅士的哈尔滨帅哥承昊阳担任。他们搭配默契，妙语如珠，本身就是一个迷你小品。

首先请联欢会主席郭玉秋女士致辞。她讲到：漫天雪花飘飘，迎来了我们中华民族传统的节日：春节。愿我们的祝福能融化寒冬，温暖大家的心肺。回首过去一年，我们老年人生活更加健康幸福，成年人事业有成，孩子们在一天天茁壮成长。我们无愧于这和平宁静的国度和天道酬勤的社会环境。在鼠年到来之际，让我们在这万里之遥祝福我们伟大的祖国繁荣昌盛，鲜花似锦。

祝愿我们的家乡父老：天增岁月人增寿，春满乾坤福满楼。

祝在座各位：幸运，铺天盖地。才情，经天纬地。财气，呼天唤地。福气，惊天动地。快乐，翻天覆地。

最后她鼓励大家：愿我们并肩携手共铸2020的辉煌。

中华人民共和国驻加拿大大使馆参赞兼总领事候劲先生及一等秘书王明清也冒着严寒来到会场，大会请候参赞为大家贺年。候参赞讲到中国国内大好形势，对于美国的霸权，中国政府及全国人民，不畏强权，为了实现中国梦而奋勇前进。他祝福渥太华的朋友新春快乐，鼠年大吉。

演出继续进行，现代舞：《If you go away》是由少年儿童郝若彤献给大家的，彤彤连续三年在Dance Awards 比赛获地区比赛冠军，并参加全美总决赛。今天我们有幸看到她的表演，一饱眼福。十四岁的翩翩少年曲佳龙的钢琴独奏，又把我们带到了音乐的盛堂。他弹奏《Unravel》和《River flows in you》两首曲子，前者是一日本动画片的主题曲。后者是韩国钢琴家Yiruma的作品。细致的音乐风格，纯净清新的曲调，有浓郁厚重的个人情感流出。

曾代表渥太华参加过“文化中国水立方海外华人中文歌曲大赛的00后承潇雯，为大家献上一曲《All of me》,曲调优美，歌声委婉。

新桥舞蹈俱乐部推出藏族舞《卓玛泉》：“你是天边飞来一汪美丽的泉，千里万里从雪山流进我心田”，歌声悠扬，舞姿舒展。及蒙古族舞《呼伦牧歌》：“大风吹过那生命的浩瀚，我沿着岁月蜿蜒的曲线，额尔古纳河日夜不停歇，像母亲乳汁哺育着草原”。舞姿如鸿雁展翅翱翔，表现蒙古人民对家乡的热爱，对美好生活的向往。

加华文化中心舞蹈队的：扇子舞《紫禁留云》及文化中心广场舞班的手绢舞《福门开 好运来》，每一位舞者都风华正茂，仪态万千，带给大家福门开好运来。

爱乐合唱团的女声小合唱《Winer magic》和《好人好梦》，美丽得体的白色连衣裙，专业般的合声，绕梁三日，令人难忘。爱乐合唱团的男声小合唱：“怀念战友”电影冰山上来客插曲及《美丽的天使》。令人荡气回肠，思绪万千，感谢歌者的高水平演唱。

王瑛和刘莹的女声二重唱《Memory》是“猫”的主题曲。歌声把大家带到音乐剧现景，看到一个青年想他老去以后的模样；看到一位老人，想他曾经年轻时的脸庞。

应主办方要求，管质丹和刘莹的男女声二重唱《山楂树》，这是苏联时期的爱情歌曲，纯真，优美，浪漫。当时在中国这是流行的歌曲之一，脍炙人口，久唱不衰。

范雅娟的独唱：《我的祝福你听见了吗？》和《桃花红杏花白》。

有一种情缘不用来诉说，提起来总是难以放下；

有一种牵挂不用你来叮咛，说起来总让人淌眼泪；

有一种爱恋不用你来报答，守望着一生青丝变白发；

这就是范雅娟深情绵绵的演唱。

由三位九零后倾城演出现代舞：《水晶灯》，他们摆脱了芭蕾舞过于僵化的动作模式的束缚，以合乎自然运动法则的动作，自由抒发真实情感，反映现在社会生活，带给我们全新的感受及心灵的震撼。他们是来自YEE Dance Studio的MK TSENG,YEEZI.LZW.

田源女士独唱：《九儿》，歌声幽怨缠绵。《我爱你中国》，抒发了海外游子思念祖国的无限深情，让每个炎黄子孙心中激起对祖国的热爱。

最后主持人宣告：今年的鼠年联会会到此结束，再次祝福所有人：鼠年有

数不尽的甜蜜，数不尽的幸福，

数不尽的激情，数不尽的朋友，

数不尽的吉祥，数不尽的收获，

数不尽的健康，数不尽的快乐！

愿我们明年再相聚。

联欢会感谢

联合主办社团：东北同乡会，加拿大首都地区中国和平统一促进会，欣华中文学校，爱乐合唱团，《中华导报》；

感谢中华人民共和国驻加拿大大使馆；

感谢全体到场观众；

感谢全体演员；

感谢全体工作人员：郭玉秋，钟致鹏，白刃刃，承昊阳，陈劲，郑丙峰，何山，张晓玲，朱朝清，刘昌华，管质丹，常寿德，MK TSENG，姚荣平。

文章：郭玉秋

照片：陈劲