端坐桌前，铺纸提笔，望窗外瑞雪纷飞，白茫茫一片，脑海里思绪翻腾，近日在Minto运动中心二楼会议室，劲歌热舞的喜庆场景一幕幕呈现！元月十五，一个吉祥如意的好日子！渥太华华人社区服务中心、渥太华海外华人联合会，共同举办新春联欢活动。与会嘉宾有联邦政府议员Chandra Arya，华人服务中心执行总裁耿静惠女士、安顿服务部经理杨志光先生，及林平、沈颖、马婉玲、韩巍、鲁丽女士，海老会会长钱天维、副会长顾蕴芳等，陣容之大历来数最。

主持人叶玉明身着鲜红旗袍，靓丽出彩，中英双语流畅娴熟，串连节目，灵活机动，驾驭会场，轻松自如！嘉宾致辞，穿插其中。首先登场的是一队红绒长巾围脖的美艳女士，在单秀英老师指挥下，悠扬动听的《茉莉花》响起来，耳熟能详。热情洋溢的《新年好》发自内心，双手高举，左右揮动，整齐划一，挥发出热闹欢腾的气氛！

当天的节目可谓精彩纷呈，有滋有味，高潮迭起。舞蹈是欢乐的蔓延，视觉效果凸显。周静等九人的旗袍秀《江南雨》，窈窕淑女手持杭州绢伞，款款莲步，沐浴在朦朦细雨中，流淌着柔柔情义，沉醉在春的旋律间，奏出了江南好山好水好风光，给人美的享受！

《吉祥欢歌》是西藏民歌，青稞酒、酥油茶，洁白的哈达，表达出温暖的情与爱，祝福人们吉祥快乐。邢亚南音域宽广，表情丰富，伴舞者动作协调，造型独特。《大阪城的姑娘》是新疆歌舞，三对男女舞伴，全套新疆服包装，女伴光亮艳丽大摆长裙，扎着长辫子，闪烁着大眼睛。男士装饰小胡须，戴上圆帽子，穿着长靴子，当他们见到美丽姑娘，热烈碰撞，单膝跪地，献上花朵，大胆追求，自由美满爱情由此盛放！演员们配合默契，创新的对话，言词的幽默，熟悉的曲调再次引起全场互动，情绪高涨！

《回娘家》表演唱，曲调欢畅，节奏明快，在风吹杨柳，小河流淌的晴天，小媳妇身穿大红袄，头戴一枝花，脸抹胭脂粉，手提鸡鸭，身背胖娃，满心欢喜回娘家，不料乌云骤至，大雨倾盆，无处躲藏，尴尬狼狈，怎见娘亲？演员们把握分寸，趣味十足，引来哄堂大笑。小媳妇扮演者康建军刻划人物惟妙惟肖！段曼丽的《拉丁舞—牛仔舞》，让我们开了洋荤，舞伴西人驱车两小时，赶赴现场，献舞捧场，让大家感动不已，友谊不分国界！

歌声传播快乐，唱的是祝福的心声。渥太华小有名气的女高音独唱田源女士也来助阵，与擅长歌唱的解援朝先生，男女声二重唱《圆圆的思念》，唱出思念故乡，思念亲人的浓浓亲情。在漂泊的岁月里，家是梦中的希望，“每逢佳节倍思亲”，海外侨胞怎不思念故土？情真意切，煽人涙化！也许是意犹未尽，解先生与江国梅又对唱一首陕北民歌《手拉手亲口口》，歌词的大胆直白表达，让听众大饱耳福，大亮眼球，男女的爱可以这样表露，真诚的情，真挚的爱！演员声音洪亮，表情夸张！李国珍的黄梅戏也是巴村的保留节目，《谁料皇榜中状元》，传统剧，为救郎君离家园，不想显名，不图高官，那种为真爱奉献精神，在当代也很有可取之处！她音色圆润，清脆响亮，韵味十足，有腔有调！

有唱要有奏，宋立强先生的葫芦丝独奏《渔家姑娘在海边》，抒情缓慢，至今仿佛在耳边萦绕，眼前一片蔚蓝的大海，鱼船和海滩，海风吹拂椰树发出沙沙的声音，演技可谓炉火纯青！

张志明先生自编自导自演的三句半，《巴哈文老人真快活》，把华人服务中心组织的听讲座、学英语、参观访问、旅游娱乐、唱歌跳舞、开心厨房等均编入内，一应俱全，真人真事，内容实在，表演形式更是别具一格。三男一女，锣鼓钵铃，道具齐备。敲锣打鼓，热闹非凡，津门故里美女高爱玲，这半句更为出色！鼓声阵阵，跳动着喜悦，欢声雷动，又掀高潮！

太极扇《中国功夫》，四人上场，上下白色缀花功夫服，又一道亮丽风景，扇出中华民族的神武精神，扬我国威，长我志气！

主持人独唱的《夕阳红》，诗歌朗诵《变老的时候》，都传递出每个老人的内心情感。我们已经变老，而世界依然年轻貌美，一切都是循环往复！我们的心态不老，融入在《我们的生活充满阳光》的歌声里，让幸福的花儿在心中开放，永远憧憬美好的未来！主持人母亲刘家玉92岁，是我们学习榜样。她身穿绿衣，头戴红帽，健步上台致新年贺词，挥毫泼墨，书法表演，顷刻，将成熟苍劲两个大字“爱”、“福”赠送议员，摄影留下这难忘的瞬间！

节目中途，我们品尝组织准备的水果糕点，猜测张志明准备的谜语，兴致盎然！节目完毕，仍未尽兴，纷纷上台，携手共唱《我们都是好朋友》，同步跳起交谊舞《举杯吧朋友》！欢声笑语，洋溢着欢乐，祝福声声，传递情谊！我们陶醉在幸福的海洋里，让飘落的雪花带来吉祥，愿鼠年带给我们更多的福音！

文／华韵琴声