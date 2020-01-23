【加拿大肝脏基金会专栏】帮助折翼的小天使健康飞翔

圖片裏可愛的小姑娘名字叫海麗。她在出生6個星期後，被診斷出患有先天性膽道閉鎖。

膽道閉鎖是兒童常見的肝臟疾病之一，由膽管阻塞或者受損引起。膽管受損令到膽汁在肝臟內積貯，損害肝細胞。如果不恢復膽汁流動，患兒的肝臟功能將逐漸喪失，並很可能在兩歲前死亡。

醫生們為海麗進行了卡塞手術以重建了膽汁引流。手術很成功，海麗迎來了兩歲的生日。她活潑好動，喜歡與姐姐一同玩耍與跳舞。

卡塞手術法是切除發生病變的肝外膽管，用部分小腸壁取而代之，重建新的膽汁引流系統。這種手術可能會部分或全部消退黃疸，但不能逆轉已經存在的肝臟病變或預防輕微的進行性肝臟損害。它重建引流膽汁的成功率為30%至50%之間。这表明，每10個病童，會有5到7個無法通過手術解決膽汁引流問題，而面臨病危的威脅。

海麗的手術成功了，她會像一個完全健康的小孩子一樣，再也不需為肝臟擔憂了嗎？

不。即使引流手術成功的小海麗，她的肝臟仍可能繼續受損，發生肝硬化至肝衰竭，而在將來需要接受肝臟移植。

尋找膽道閉鎖的答案

因為目前還沒有找到膽道閉鎖的治愈方法。醫學界對先天性膽道閉鎖的發病原因尚不清楚，要找到答案，科學研究是唯一的途徑。多倫多病童醫院的柯麥思博士（Dr. Binita Kamath）就是致力於揭開膽道閉鎖神秘面紗的研究者之一。

柯麥思博士的研究團隊想證實，是否膽管纖毛中發現的缺陷基因導致了的膽道閉鎖。研究團隊將利用高新技術，使用來自患者血液生成的幹細胞，合成膽管細胞，以研究這種基因突變如何導致膽管細胞缺陷。這一開創性研究贏得了加拿大肝臟基金會的營運研究補助金。

“膽道閉鎖是兒童肝移植最常見的原因，”柯麥思博士說，“肝臟基金會的資金支持對於我們研究膽管纖毛基因至關重要，因它可能是導致膽道閉鎖的潛在原因。”

感謝無數捐贈者對加拿大肝臟基金會的支持，令基金會可以資助柯麥思博士的傑出的研究。這一研究可能會發現、研制並在臨床試驗中測試新的療法，以治愈無數受膽道閉鎖疾病折磨的嬰兒們——他們是折翼人間的天使，他們希望在人間快樂健康地長大。

您也可以通過支持肝臟研究，為像海麗一樣受肝病折磨的小天使們帶去更多希望。了解如何，請瀏覽www.liver.ca。