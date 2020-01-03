【加拿大肝脏基金会专栏】喝不喝，喝多少？

“你羞恥不羞恥？我告訴你不要開車你非要開，這下好了吧？我還能當你兒子不？”當爸爸酒駕被查時，十歲的兒子邊哭邊“教訓”自己的爸爸，這是發生在中國太原的一則趣聞；而美國阿裏桑那州的一個小姑娘更厲害，先拍了媽媽酒醉開車的視頻，然後打電話給警察舉報。

喝酒的危害，不只影響交通安全，更影響身體特別是肝臟的健康。家長們比小朋友更明白酒精的危害，卻常一時興起而喝過頭。春節將至，正是親朋歡聚、舉杯同慶時。在你舉杯前，了解一下安全飲酒的建議，看看你是應該小酌，還是暢飲，還是滴酒不沾呢？

成年人低風險飲酒量是幾杯？

為減少長期健康風險，成年人應將飲酒量控制在每周10杯以下，且多數日子每天不超過2杯（對於女性)，或每周15杯以下，且多數日子每天不超過3杯（對於男性）。

特別場合喝幾杯？

喜逢好日子如除夕、大婚等特別場合，每次也不能超過3杯（對於女性）或4杯（對於男性）。而且需要在安全的環境中喝，比如在家中慢酌而不是在夜店裏鬥酒。而且仍要遵照每周總量不超過10杯（對於女性）或15杯（對於男性）的標準。

什麽時候喝零杯？

如果你是處於以下情形，你的最高飲酒量是“0“杯，即滴酒不沾：

• 開車或者使用機器或者器械工具；

• 接受或服用可能與酒精有反應的藥物；

• 進行任何危險性的體力活動；

• 有心理或者身體健康問題；

• 有酒精依賴；

• 懷孕或者打算懷孕或者哺乳；

• 對他人的安全負責比如照顧小朋友時；

• 做重大決策時。

孩子大了，可以與爸爸把酒言歡了？

且慢！酒精可損害身體與大腦發育。如果青少年選擇喝酒，應該在家長指引下進行，且任何時候都不可以一次喝2杯以上，也不可以一周內喝兩次以上。青少年飲酒需要事前計劃，遵循當地有關酒精使用法規，並參照有關的安全飲酒註意事項。

安全飲酒註意事項

• 設定自己的飲酒限度，並堅守這一限度；

• 細酌慢飲。在任三個小時內不喝超過2杯；每喝一杯酒，就喝一杯非酒精飲品；

• 飲酒前及飲酒同時吃一些食物；

• 你的年齡、體重及健康狀況可能需要你減少酒精的攝入量；

• 雖然飲酒可能對某些特定的人群有助益，但請永遠不要為了健康目的而開始飲酒或者增加飲酒量。

注：此文中的“1杯酒”，相當於一杯341毫升酒精含量5%的啤酒，或142毫升酒精含量12%的紅酒，或43毫升酒精含量40%的蒸餾烈酒。