文 / 十月 Canada

“喜欢红葡萄酒还是白葡萄酒？”许魏洲拿着酒单翻看着问孙佩佩。

“红酒。”孙佩佩毫不客气地回答。

服务生把两只肥肚皮的红酒杯放餐桌上，倒酒。

“来。”许魏洲示意孙佩佩碰杯。

“中午来这里吃饭的人比较多，晚上这里还显得挺安静。气氛不错。”许魏洲感叹。

“老许，马雪燕喜欢你，你俩人的事她都和我们说了。她让我问问你什么时候开口和她提确定关系的事儿。”孙佩佩一股脑儿地把话直接说清楚了。

“你们都有谁？”许魏洲居然没有为此话题感到惊奇，他也并未透露出不快。这让孙佩佩心里有些茫然若失。

“我和灵巧，我们。”孙佩佩说。

“不包括张玮？”许魏洲话一出口，孙佩佩就知道她的一举一动许魏洲早已明察秋毫。她不打算和许魏洲隐瞒，她知道自己也隐瞒不了。

“我看见张玮在会议室那待着，我当时就想要不然我开口问您之前先套套他的话？然后我就和他说了几句马雪燕。然后他说让我劝劝马雪燕别学刘梅。”孙佩佩没把单相思这三个字说出来。

“记住，别几个人那瞎议论了。你替我转告马雪燕，如果我有行为让她误会了，非常对不起。就这样。”许魏洲没有再就此话题继续。他侧身看了看餐厅门口，招呼过来一个服务生，说：“门口花房的小姑娘去哪了？”

“她可能去吃饭了，我去问问经理。”

“给我拿过来一束红玫瑰。”许魏洲说。

孙佩佩心里跳了几个跟头，不过她还是坦然地说：“送我的？”

“女孩子不都喜欢红玫瑰么？”许魏洲看着孙佩佩。

许魏洲的这个举动完全出乎孙佩佩的意料，她对自己说：“红玫瑰不过就和他请我吃一盘西红柿炒鸡蛋的意思差不多，不过是几枝花而已，什么也不代表。

“谢谢老许。”孙佩佩说得谦和大气。

待续……