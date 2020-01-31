哪种口罩能有效预防新型冠状病毒 没口罩怎么办？

随着新型冠状病毒疫情蔓延，民众外出普遍戴口罩自保，N95口罩、一般医用口罩和外科口罩变得非常抢手，甚至在中国大陆多地断货。若要预防新型冠状病毒肺炎通过飞沫传播，究竟哪种口罩才有效？口罩稀缺、实在买不到怎么办？

7种常见口罩 哪种有效隔绝“新型冠状病毒”飞沬传染？

虽然目前新型冠状病毒传染途径尚未确定，但一般呼吸道疾病都会通过飞沫传播，中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山也表示，目前从冠状病毒传播的规律来看，会附着于飞沫。因此，戴口罩是预防新型冠状病毒的重要方法。

那么，哪种口罩能有效预防飞沫传染？

如今常见的口罩有N95口罩、一般医用口罩、外科口罩（即外科手术口罩，包括绑带式）、活性碳口罩、棉布或纱布口罩、海绵口罩（聚氨酯口罩）和纸口罩。

在所有的口罩中，N95口罩阻隔病毒飞沫的能力最高，一般医用口罩和外科口罩也能有效阻隔飞沫传播的病毒。

一般民众配戴N95口罩效果未必最好

阻隔能力最强的N95口罩，对于一般民众来说，未必达到最好的预防感染效果。

配戴N95口罩容易因闷、热、湿、紧等因素而无法久戴，且在配戴过程中，会让人想调整口罩、透口气，增加未经过滤的空气吸进人体的机率，提升被传染的风险。

密合度很重要 绑带式外科口罩效果更佳

一般医用口罩和外科口罩都有鼻梁片，可配合鼻形按压，防止漏气。但这两种口罩的耳挂通常为弹性带，可能会使口罩与脸颊处产生缝隙。

医院内的克服方法是使用绑带式外科口罩，以两对棉线分别绕过耳朵上方及下方，在后脑绑紧，这类口罩能达到与脸部较佳的贴合。

因密合度佳，使配戴者吸到的空气能够真正经过口罩过滤，避免在吸气时，因气流的带动，从脸颊缝隙吸进空气。

医用口罩稀缺 买不到怎么办？

配戴一般医用及外科口罩时，最多24小时就要丢弃，因为口罩中间层是最重要的一层，却又非常薄。口罩经反复穿戴、摩擦、空气潮湿等因素，中间层可能已被破坏，只是看不到。

在一般医用及外科口罩内层加上一片薄纱布减缓潮湿的程度，可延长一点使用期限。但能延长多久也很难确定，因此最糟的情况是没口罩可戴。在这种情形下最好不要出门，必要外出时，至少要戴布口罩或纸口罩，能够隔绝一些飞沫。

一般的布口罩清洗消毒后可以重复使用，但纸口罩需要每日换新，且一旦破损或潮湿就不可使用。

同时，尽量与人保持1公尺（1米）以上距离。飞沫有效传染范围在1公尺，超过1公尺病毒的传染力会下降，能为自己降低少许被感染的可能性。