中华会馆等将联合举办庆祝加中建交五十周年国会山晚会

金鼠吉祥，瑞雪迎春。在欢庆吉祥的鼠年到来之际，中华会馆将联合各社团共同举办庆祝加中两国建交五十周年国会山晚会。

从一百多年前以血肉之躯修建太平洋铁路的华工，到今天创造着加拿大的繁荣富强、用辛勤的汗水浇灌着加拿大这片热土的一百五十多万加拿大华人，如今华人已是加拿大社会中必不可少的重要力量，是加拿大大家庭中不可或缺的一员，中华文化已是加拿大多元文化社会中一簇盛开的鲜花。

五十年前，以皮埃尔·特鲁多总理为首的加拿大政府，力排众议，远见卓识地在西方国家中率先与中国建交，开创了加中关系的新时代。五十年来，加中两国经济、文化等领域多方位交流发展。加中两国人民一直缅怀着先驱者们的这一不可磨灭的历史功绩。

为纪念半世纪前的这一历史性的时刻，继续维护和促进加中两国的友好关系，渥太华中华会馆将联袂加京各社团，共同在国会山举办庆祝加中两国建交五十周年盛大国会山晚会。

加拿大国会议员、政府官员、各界人士、各族裔朋友将出席晚会。中国大使馆的官员也将应邀出席，和大家共同庆祝加中建交五十周年。

中华会馆热诚欢迎各社团积极参与，共同举办这一历史盛事。

中华会馆也诚挚欢迎各商家、团体及个人赞助，共襄盛举。

时间：2020年2月4日星期二，晚6点 – 6点半招待会。6点半 – 9点热自助餐，同时有精彩的文艺演出，幸运抽奖

地点：Sir John A. Macdonald building, 144 Wellington Street (at the corner of O’Connor St.), Ottawa, Ontario

联系人：

薛金生电话 613-224-5573

林 平电话 613-282-3147

杨 扬电话 613-668-1168

渥太华中华会馆