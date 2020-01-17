文 / 十月 Canada

和许魏洲见面的第二天，孙佩佩先一步面对了马雪燕。她还是开门见山的风格，即便她越不过心里的山。马雪燕不知道她心里的山，也看不见。但是孙佩佩知道，她心里有一座山。

“许魏洲说他自己和你说。”孙佩佩严肃地说。“这么严肃。”听马雪燕这么说，孙佩佩也没搭茬儿。“我就和他说，让他对你表个态，你对他一往情深。他听我这么说也没表态，说他想亲自说，不想其他人传话。”

“哦！”马雪燕显得很高兴。

“那我等着他来。谢谢了。”

“蠢东西。”孙佩佩心头一痛，她想着马雪燕的蠢，第一次感觉心好痛。这天之前，孙佩佩与马雪燕的友情一直是假意的，与冷酷的。

“问了？有好消息？”灵巧看着马雪燕的背影。

“你不会和她一样幼稚的，你知道结果，我们俩一直就知道结果。”孙佩佩看着灵巧。

“你告诉她了？”

“许魏洲说他亲自说。”

“那今晚有得忙了。“

“你？”孙佩佩佯装不懂灵巧的意思。

“都去我家喝酒。”灵巧说。

午饭时，许魏洲走过来对孙佩佩说：“我刚刚和马雪燕说了，我说昨天佩佩和我说了关于感情的事儿。我想亲口对你说：对不起！如果我有让你误会的感觉，我道歉。”

“她说什么了？”孙佩佩问。

“她没说什么，我说完就走了。这件事结束了。”许魏洲转身走了。

听罢，孙佩佩全神贯注地楞了一会儿。突然听见旁边有人说话：“这几天你和许魏洲，张玮嘀咕什么呢？”孙佩佩抬眼一看，原来是张子栋。

“没什么事。”孙佩佩随口一说。

“我写了邮件给你，看完之后删掉。”张子栋说完转身走了。

孙佩佩还没有从许魏洲的事儿里彻底醒过来，听张子栋说发了邮件，她噢了一声，起手打开邮箱。邮件的标题映入眼帘。

待续……