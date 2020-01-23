中华会馆鼠年春节大庙会 二月九日举行

又到一年庙会时，加京华人乐孜孜。人们期待的2020年的春节大庙会正春意浓浓地向我们走来。中华会馆秉承服务侨社，团结侨社的传统,鼠年的庙会活动将继续由中华会馆主办。

每年渥太华的春节大庙会，都给华人朋友们带来故乡的喜气和浓郁的年味。人们举家出席，尽享天伦之乐；亲朋好友欢聚一堂，畅述久别之情，分享生活的体会。庙会高潮迭起，幸运抽奖，喜庆猜谜，吉祥红包，精彩的文艺演出，各种风味小吃，琳琅满目的各色摊位。孩子们也将在少儿游戏中，尽享童趣。

今年的庙会将连续第四年在渥太华著名的岚斯东公园（Lansdowne Park）举办。这是位于市中心地区的人尽皆知的游乐胜地。庙会场地宽敞，明亮，大气。当喜庆的大红灯笼高高挂起时，更为温馨。充满乡情、乡味的2020年鼠年大庙会将在这里等待着各界朋友们的光临！

加拿大国会议员、加拿大政府官员、各族裔的友人将会参加庙会。中国驻加大使馆的朋友们也将应邀出席，和大家共庆传统的新春佳节。

目前庙会各项准备工作，在中华会馆等举办单位统一策划下，正紧锣密鼓地进行着。导演、演员、义工们正无私奉献，密切合作，积极准备前期工作，力争在大庙会上为大家带来新的惊喜。

中华会馆等举办单位诚挚欢迎赞助商家和各界朋友们的慷慨赞助，庙会会场将展示赞助商广告，并在庙会节目单及各媒体致谢赞助商。

庙会时间：2020年2月9日(星期日) 10:30AM-4:30PM

庙会地点 (LOCATION): Horticulture Building, Lansdowne Park（450 Queen Elizabeth Dr, Ottawa ON K1S 5J3 ）

联系人：

杨 扬 613-668-1168

林 平 613-282-3147

杨秀山 613-415-2178

文艺节目联系：

扈 航 613-301-3868,

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杜云生 819-329-7886

魏 辉 613-823-1483

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