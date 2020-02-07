【华人社区服务中心专栏】2020年OCCSC免费报税服务
渥太华华人社区服务中心为2019年12月31日前居住在安省的低收入家庭提供免费中文及英语报税服务。
报税时间：
2020年4月4日星期六，上午9点30分，11点；下午1点30分，3点
4月18日星期六，上午9点30分，11点；下午1点30分，3点
报税地点：
渥太华400 Cooper Street, 二楼2000室, K2P 2H8
在线报税预约：http://occsc.org/2020-tax
联系电话：
Scarlett 董女士：电话：(613)-235-4875转148
郭 崧：电话：(613)-235-4875转138
电子邮箱：
scarlett.dong@occsc.org；
song.guo@occsc.org
低收入家庭条件:
• 单身人士收入低于$35,000
• 两人家庭收入低于$45,000
• 三人家庭收入低于$47,500
• 四人家庭收入低于$50,000
• 五人家庭收入低于$52,500
• 五人以上，每增加一人加$2,500
• 利息收入低于$1,000
本中心有三十多位报税义工为您网上电子报税。若需报税，请事先上网在线预约，恕不接待无预约客户。名额有限，欲报从速。
报税时，您需携带的与报税相关的文件如下所列：
• Personal identification with photo 个人身份证明文件 (如枫叶卡、公民卡等)
• Social Insurance Card Individual Tax Number 社会保险卡或个人税务编号
• 2018 Notice of assessment for income tax 2018年个人入息税评估
• 2019 CRA letter (Tax package) 2019年报税通告书
• T4, T4A, T4A(OAS), T4E, T4A(P), T5, T5007税表收条
• Rental receipts 租金收据
• Donation receipts 捐款收据
• Property tax receipts 房产物业税收据
• Tuition receipts (T2202) 学费收据
• Medical expenses receipts 医疗费收据
• Child care expense receipts 托儿费收据
• RRSP receipts 注册退休储蓄计划收据
• Bus monthly pass receipts 公车月票收据
• Universal Child Care Benefit (RC62)
子女优惠金收据
• Children Fitness Expense receipts
子女运动费用收据
• Proof for First-Time Home Buyer
首次购房证明文件
如您的配偶不能亲身前来报税，请带上其签字的授权书授权阁下代其报税及带上有关文件。
如有以下收入之人士不能享用本服务:
• 收入及利息收入超过以上限额
• 拥有资本增值(Capital Gain)、租金及商业收入
• 自雇人士