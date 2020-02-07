【华人社区服务中心专栏】2020年OCCSC免费报税服务

渥太华华人社区服务中心为2019年12月31日前居住在安省的低收入家庭提供免费中文及英语报税服务。

报税时间：

2020年4月4日星期六，上午9点30分，11点；下午1点30分，3点

4月18日星期六，上午9点30分，11点；下午1点30分，3点

报税地点：

渥太华400 Cooper Street, 二楼2000室, K2P 2H8

在线报税预约：http://occsc.org/2020-tax

联系电话：

Scarlett 董女士：电话：(613)-235-4875转148

郭 崧：电话：(613)-235-4875转138

电子邮箱：

scarlett.dong@occsc.org；

song.guo@occsc.org

低收入家庭条件:

• 单身人士收入低于$35,000

• 两人家庭收入低于$45,000

• 三人家庭收入低于$47,500

• 四人家庭收入低于$50,000

• 五人家庭收入低于$52,500

• 五人以上，每增加一人加$2,500

• 利息收入低于$1,000

本中心有三十多位报税义工为您网上电子报税。若需报税，请事先上网在线预约，恕不接待无预约客户。名额有限，欲报从速。

报税时，您需携带的与报税相关的文件如下所列：

• Personal identification with photo 个人身份证明文件 (如枫叶卡、公民卡等)

• Social Insurance Card Individual Tax Number 社会保险卡或个人税务编号

• 2018 Notice of assessment for income tax 2018年个人入息税评估

• 2019 CRA letter (Tax package) 2019年报税通告书

• T4, T4A, T4A(OAS), T4E, T4A(P), T5, T5007税表收条

• Rental receipts 租金收据

• Donation receipts 捐款收据

• Property tax receipts 房产物业税收据

• Tuition receipts (T2202) 学费收据

• Medical expenses receipts 医疗费收据

• Child care expense receipts 托儿费收据

• RRSP receipts 注册退休储蓄计划收据

• Bus monthly pass receipts 公车月票收据

• Universal Child Care Benefit (RC62)

子女优惠金收据

• Children Fitness Expense receipts

子女运动费用收据

• Proof for First-Time Home Buyer

首次购房证明文件

如您的配偶不能亲身前来报税，请带上其签字的授权书授权阁下代其报税及带上有关文件。

如有以下收入之人士不能享用本服务:

• 收入及利息收入超过以上限额

• 拥有资本增值(Capital Gain)、租金及商业收入

• 自雇人士