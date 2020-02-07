武汉肺炎患者这儿验出病毒 专家呼吁盖上冲水

有研究发现，武汉肺炎患者粪便中验出病毒。专家表示，粪便中验出病毒并非新鲜事，但若是活的病毒就可能导致粪口传染，建议盖上马桶盖再冲水、如厕后确实洗手，降低感染风险。

根据报导，武汉大学人民医院和中国科学院武汉病毒研究所联合研究发现，在新型肺炎病患的粪便和肛门拭纸检体里，也发现新型冠状病毒核酸检测阳性，代表新型冠状病毒可能存在粪口传染。

台湾高雄市立小港医院感控室主任张科受访时表示，其实1月31日就有美国学者在“新英格兰医学期刊”发表相关研究，显示美国第一例确诊患者的粪便也有验出残留病毒。

中国医药大学儿童医院感染科主任黄高彬认为，粪便验到病毒算是蛮常见的状况，而最近也有不少报告显示，很多新型冠状病毒个案没有发烧、没有呼吸道症状，却出现肠胃道症状，就代表肠胃道里有病毒的机会很高。

黄高彬解释，感染者上完厕所冲马桶时，可能因水的冲击力较大，导致粪便喷溅到环境中，病毒漂浮在空气中可存活2至3小时，喷溅到物体表面可存活长达4到5天；若厕所是封闭的、通风效果不好，加上有人正好在马桶旁边，就有可能透过呼吸被感染。

黄高彬呼吁，想降低感染风险，最简单的方式就是如厕前以酒精消毒马桶坐垫，如厕后养成盖上马桶盖再冲水的好习惯，避免秽物喷溅，并且的确以肥皂洗手，就能避免染病上身。