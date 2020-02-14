【加拿大肝脏基金会专栏】一位母亲与加拿大乙肝免疫的故事

乙肝疫苗是预防乙肝感染最好的措施。加拿大多数省区，为小学生或者为新生儿提供免费的疫苗接种。这一看起来很平常的福利，是经由很多关注肝脏健康的人与组织努力争取而来的。

1989年的圣诞节，卑诗省兰里市的一位母亲鲍比，因急性乙型肝炎失去了她16岁的女儿。当这位母亲得知，有一种本来可以挽救女儿的生命的疫苗后，她在温哥华发起了一场“统一接种疫苗”的运动，并将这一呼吁上达到了省政府。

在此过程中，鲍比与加拿大肝脏基金会维多利亚分会，以及分会会长乔治（George Clark）密切共同。乔治之前已率先推动了基金会倡议的统一疫苗之建议。

同时，1990年代初出现的证据表明，选择性乙肝疫苗接种策略，即只针对高风险人群（如无家可归者或使用静脉注射毒品者）的免疫计划，并不能减少加拿大乙型肝炎感染的人数。

毫无疑问，改变势在必行。

而全国层面上，加拿大肝脏基金会一直提倡在全国范围内为新生儿进行统一的乙肝免疫。加拿大全国免疫咨询委员会推动统一疫苗接种计划时，加拿大肝脏基金会为咨询委员会作了详细介绍，其努力得到了充分的肯定。

1992年，卑诗省成为首个为无家可归者、职业风险者和六年级学生接种疫苗的省份。计划实施的第一年内，卑诗省超过90％的合格的11岁儿童接受了乙肝免疫。在接下来的四年中，加拿大其他省份纷纷效彷，推出了乙肝疫苗接种计划。

当各省开始在小学推行免疫计划时，加拿大肝脏基金会提供了全面的信息工具包，以帮助学生、家长和教师了解乙型肝炎的事实，以及接种疫苗的重要性。

在接下来的几年中，加拿大肝脏基金会继续通过多项先锋运动，包括有加拿大橄榄球联盟（CFL）、安大略安全服务联盟、艾伯塔省学校系统和其他组织参与的活动，来宣传乙肝疫苗接种的重要性。

知识是抗击所有肝脏疾病的有力武器。加拿大肝脏基金会始终将分享知识予公众、患者、医护专业人士放在首位。知识就是力量——保护肝脏健康的力量，克服肝病患者日常困境的力量，最重要的，是促成改变的力量。基金会还通过多媒体广告以及媒体宣传与医护教育资料，大范围地推广甲型和乙型肝炎疫苗。

通过鲍比因肝病失去女儿的遭遇，很容易就能理解，为什么宣传倡导是为加拿大人的权利发声、为我们的医疗体系带来巨大变化的重要工具。如果您也想成为志愿者，为加拿大人的肝脏健康发声，请通过网站www.liver.ca联系我们。