加拿大肝脏基金会专栏——志愿者安吉拉：从寻求帮助到提供帮助

作为一位妈妈，安吉拉的生活很平常。像许多女性一样，这位来自安大略西北部艾提考卡镇的勤劳的母亲大部分时间都花在工作与家庭上。但是，当她14岁的儿子亚历克斯被诊断出患有自身免疫性肝炎（因人体的免疫系统攻击肝脏而引起的严重的肝脏疾病）时，这种生活常规以及保持工作与生活平衡的希望即刻被打破了。

对於安吉拉，诊断的消息带给她的震惊多过害怕，因为在此之前，亚历克斯一直是一个健康的小孩。“他几乎从没去看过医生。”安吉拉说，“他几乎从未生过病。”

很长一段时间里，找出解决方案成了安吉拉的关注重点。她说：“我想知道有关这种疾病的所有的一切，任何有关的信息，只要能使亚历克斯好受一些，对他有所帮助。”

安吉拉的执著并不仅限於为自己的儿子寻找解决方案。在研究初期，她通过加拿大肝脏基金会的网站查找有关自身免疫性肝炎的信息，了解到了肝病影响著数百万的加拿大人，而不幸的是，许多肝病无法治愈。安吉拉觉得她必需做些什么，她愿意尽其所能，帮助改变儿子亚历克斯面临的不确定的未来。

“如果我现在就行动，也许将来有一天，会有方法治愈亚历克斯以及其他病童。”安吉拉说。2019年，她加入“为肝漫步STROLL for LIVER”活动的志愿者团队，并为这项全国性活动开设了新的地点。对於她来说，从一名正在寻求帮助和支持的忧虑的母亲，变成向他人提供帮助和支持的志愿者，并不是一种选择，而是自然而然的行为。

在由朋友和家人组成的小型计划团队的努力下，安吉拉在艾提考卡镇举办了本地首次“为肝漫步”活动。虽然没有任何活动策划经验，而且准备时间很短，安吉拉的团队组织了一次成功的活动，吸引了50多位参与者，募集了超过5,000加元的捐款，以支持肝脏研究和教育。

安吉拉是无数加拿大肝脏基金会的志愿者之一。她和她的团队，以及加拿大各地的团队一样，已经开始计划2020年的“为肝漫步”——这将是艾提考卡镇的第二届活动。今年，安吉拉希望筹募到两倍於去年的捐款。

“我不确定能否筹够10,000加元，”安吉拉表示，“但我会尽力而为。从长远来看，我们的努力将使亚历克斯，使所有其他肝病患儿及其家庭受益。”

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