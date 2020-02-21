泛轻舟丁宅见去年伊人（一）

文 / 十月 Canada

第一次进丁宅，门一开，见有摄影师给我拍照。我急忙稳定了一下姿势，突然又不自然地忸怩起来，任摄影师拍了我也不知道效果怎么样的一组照片。

“有客人来了。”摄影师喊了一声女主人。

我被女主人卡特丽娜•丁招呼到厨房。“您就在这里工作吧。”女主人拿手指头敲了一下棕色纹花式的操作台客气地说。我把手里提着的东西取出来铺到台面上。这时，摄影师拿着相机过来说：“你随便工作不用特意做什么，我随便取拍。”

今日是个雪天。

整个大多地区被冰雪覆盖着。小薇开了一辆七座车，沿路接一起去丁宅参加趴体的几位妇女。其中有一位妇女叫黛安，我见过她几次。一次在梅梅的大宅的大趴上，另外一次还是在梅梅的大宅的大趴上。第三次见她是因为前几日卡特丽娜•丁带着我去集市看灯，巧遇了一下。

每次见面，她都是穿着不同样式儿的美丽的裙子，衬托着本就的肤白貌美。今天听说她也来参加聚会我内心便小激动一番，作为时刻喜爱看美丽裙子的我，开始猜想着她今日又会穿一条什么样式儿的裙子搭配什么样式儿的首饰这些个事儿。

一边想着一边搞完了厨房的工作，被卡特丽娜•丁喊去和摄影师们一同先一步品尝红酒，等着小薇组与梅梅的到来再开餐。

“别都吃完了，给我留着点儿。”

我刚刚发了一组食物的图片到小群，黛安那边就喊起来了。

“她出来了没有？”卡特丽娜•丁问我。

“她有打字说话的时间那就是肯定没出门呢！”我凑上一句。

“催！”卡特丽娜•丁一副大人物的口气，拿起电话拨给小薇。

“到哪里了？”

“刚刚接上黛安。”小薇不紧不慢地答。

“呦，那你们赶紧地慢慢开吧！”

“对了，谁开车呢？”

“我开车呢。”小薇还是不紧不慢地答。

“那你开车怎么接电话呢？”

“我有蓝牙！”

挂了电话，女主人卡特丽娜•丁招呼大家举杯。

“我告诉你啊，今天你不许给我装，必须喝。”她冲着我高调地宣布了自己的想法，然后又自顾地一饮而尽。

待续……