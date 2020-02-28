【渥太华 陈大晚诗集】 懷念摯友文獻系列（二） 【信手拈來】：周海濤

尽可能带著一张笑脸出门，尽可能使你四周的空气轻松、活泼而愉快。你要知道，分担的担子是轻省的，分享的快乐是加倍的。

有欢笑的地方，就有爱，就有温暖！

请记著：您不笑的时候很甜，笑起来，您更甜啊！

（思念）

「思念，是一种甘蜜的疼痛」。

从知道即将分离的刹那，思念便牵起它看不见的绳索，便使离别的脚纵，越跨越远，那道绳索便越缠越紧。嵌进你的心房，揉进你的梦里，渗进你的哭里、笑里。不触也痛，触了更痛，你甘心受缚，只因为你知道，有一个能够思念你的人，也是一种幸福！

有些离别，仍有相聚的片刻，思念里，便夹杂了盼望和等待的喜悦。有些却是情缘已尽，死生契阔，尽管心如刀割，然而，此生此世，曾经相遇，曾经相爱，疼痛中仍然有一丝慰藉。

很多时候，思念的绳索，也会随著岁月的侵蚀，磨损，只留下一分回忆在心头，一如在石上水痕。

（柳暗花明）

在黑夜无光的夜晚，你不会失望，因为你明白，一轮饱满的圆月，当最黑暗的时候，已经开始孕育成长了，在酷雪无光的日子，你不会悲叹，因为你预期，一季灿烂的花期，当最酷寒的时份，已开始抽芽吐叶了。唯独在你遭遇四面困境，走投无路，你容易绝望，你觉察不到，希望早像你的影子，已悄悄地站在你背後了！其实，自然界的盈虚消长，和人生的穷通际遇，道理息息相关，月圆月缺是如此，冬去春来也如此，人生的荣辱悲喜反覆循环，也是一杨的。

你可曾走过许多重山？断崖可以几渡盘桓。一山未完，又是一山，峰山既远，更隔万重，真教人脚软心疲；你可曾涉许多重水？河渠交乂，水波横流，量不出溪水的深浅，望不烟波外的世界，一溪渡罢，又是一溪，煞是茫茫无涯。千山万水，即将磨尽你的毅力，这时候，你最好想起那句诗来：

「山重水复疑无路，柳暗花明又一村」。

（按：大晚揍与如下：

日出月归泛万籁，星沉影寂闻鸡犬——前轴）